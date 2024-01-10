NBA》「我已經讓球隊付出代價...」 勇士嘴綠立志改掉滑稽行為

D.格林。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）在去年12月因揮拳事件遭聯盟無限期禁賽。如今他恢復出賽資格，即將重回賽場。D.格林今到訓練場館練習，勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）給予掌聲，但D.格林認為自己不值得掌聲歡迎，「我已經讓這支球團付出代價」。

根據《ESPN》報導，D.格林花了約三週半的時間進行心理諮商，當時第一次參加治療時，他的治療師明確簡單地列出底線：不要僅僅為了完成一項需求而參加這些諮詢，否則你將浪費大家的時間。

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D.格林說，「從個人的角度來看，敞開心胸（接受治療）很容易，因為我需要振作起來，重新定位自己，當你置身其中時，很難看清楚事情...很難看到必須看的東西。」D.格林也提到，被禁賽的前10天，他沒有碰過籃球。

「籃球對我來說是最不重要的事情，我需要休息一下。」D.格林說，「對我來說，最好的事情之一就是第二天醒來不會覺得，好吧，我必須完成這項工作。」D.格林指出，這是的自我反省並非聯盟介入並告訴他必須這樣做，而是他覺得自己有足夠的時間專注這個過程。

「當我回頭看這些場景時，我就會想，我能不再做這些滑稽動作嗎？我很有信心消除那些荒唐舉動。」D.格林說，「我非常有信心，如果我做到了，沒人會擔心我在籃球賽場的表現。那些滑稽行為才是重點。」

「我不會設定不切實際的期望...我能否接受過去的滑稽行為有些過頭？當然行。能否消除掉它們嗎？當然可以。」D.格林說道。

至於何時復出，D.格林表示，「現在還不是他歸隊的時候，我會慢慢來，在我能回來的時候歸隊。」

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