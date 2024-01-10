大馬賽》新年首戰Win！戴資穎拍落張蓓雯 晉級女單16強

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽迎來2024年首戰，以23：21、21：19氣走世界排名第9華裔美籍女將張蓓雯，收下新年首勝並挺進女單16強。

世界排名第4的戴資穎去年賽季仍有不少收穫，打下亞洲錦標賽、台北公開賽冠軍，南韓公開賽、法國公開賽搶下亞軍，年終總決賽更從淘汰邊緣脫困，4強、決賽連續逆轉南韓世界球后安洗瑩及西班牙名將瑪琳，勇奪生涯第4座冠軍，為2023年劃下完美句點。

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戴資穎過去12次交手張蓓雯取得9勝，但近一次是去年11月日本熊本大師賽8強，當時小戴第三局身體不適退賽，由張蓓雯收下勝利，終結對戰8連敗。

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

在2024年首戰，戴資穎開局有效壓制張蓓雯發揮，最多握有5分領先，但老問題還是自己失誤偏多，不過小戴仍以11：8進入技術暫停；戴資穎暫停後，多次把球推向對手右後場，張蓓雯只能望球興嘆，只是張蓓雯面臨17：20落後，連續化解小戴的局點，小戴仍技高一籌先下一城。

戴資穎、張蓓雯第二局你來我往，張蓓雯展現不俗防守，戴資穎則靠著一次把球回到對手近身，來到11：9領先；張蓓雯暫停後連續得分3次追平，但戴資穎都有辦法再搶回領先，雖浪費兩個賽末點，仍收下勝利，小戴下一輪對手是泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）、中國女將高昉潔之間的贏家。

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

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