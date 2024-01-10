NBA》魔術陷傷病潮僅10人可用 灰狼雙塔肆虐中斷對手2連勝

湯斯攻下全場最多的28分，率領灰狼在客場擊敗魔術。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部戰績最佳的灰狼今天作客挑戰魔術，雙塔湯斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）聯手肆虐禁區，聯手攻下49分，率領灰狼終場以113：92大勝傷兵滿營的魔術，中斷對手的2連勝。

魔術近期陷入飽受傷病所苦，F.華格納（Franz Wagner）、英格斯（Joe Ingles）、卡特（Wendell Carter Jr.）和哈里斯（Gary Harris）都因傷高掛免戰牌，今天對戰灰狼僅有10人可以出賽。

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灰狼首節開局就打出一波11：0的攻勢，一路領先到終場，湯斯上半場就攻下23分，率隊上半場結束以67：37領先魔術，此役灰狼最多領先達34分，終場就以113：92贏球。

湯斯今天三分球5投5中，豪取全場最多的28分，外帶6籃板、5助攻和3抄截，戈貝爾有21分、12籃板和3阻攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）有15分、9助攻，愛德華茲（Anthony Edwards）此役手感冰冷，7投2中僅拿下6分，出現5次失誤，本季首度單場得分未上雙。

魔術以M.華格納（Moritz Wagner）的21分最佳，另有8籃板，蘇格斯（Jalen Suggs）砍進4顆三分球，貢獻20分、5籃板和3抄截，班切羅（Paolo Banchero）有18分、3抄截。

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