晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》魔術陷傷病潮僅10人可用 灰狼雙塔肆虐中斷對手2連勝

2024/01/10 12:18

湯斯攻下全場最多的28分，率領灰狼在客場擊敗魔術。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部戰績最佳的灰狼今天作客挑戰魔術，雙塔湯斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）聯手肆虐禁區，聯手攻下49分，率領灰狼終場以113：92大勝傷兵滿營的魔術，中斷對手的2連勝。

魔術近期陷入飽受傷病所苦，F.華格納（Franz Wagner）、英格斯（Joe Ingles）、卡特（Wendell Carter Jr.）和哈里斯（Gary Harris）都因傷高掛免戰牌，今天對戰灰狼僅有10人可以出賽。

灰狼首節開局就打出一波11：0的攻勢，一路領先到終場，湯斯上半場就攻下23分，率隊上半場結束以67：37領先魔術，此役灰狼最多領先達34分，終場就以113：92贏球。

湯斯今天三分球5投5中，豪取全場最多的28分，外帶6籃板、5助攻和3抄截，戈貝爾有21分、12籃板和3阻攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）有15分、9助攻，愛德華茲（Anthony Edwards）此役手感冰冷，7投2中僅拿下6分，出現5次失誤，本季首度單場得分未上雙。

魔術以M.華格納（Moritz Wagner）的21分最佳，另有8籃板，蘇格斯（Jalen Suggs）砍進4顆三分球，貢獻20分、5籃板和3抄截，班切羅（Paolo Banchero）有18分、3抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。