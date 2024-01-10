NBA》熱火與史波斯查簽延長合約 8年37億成史上最高薪總教練

熱火總教練史波斯查。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，熱火與總教練史波斯查（Erik Spoelstra）簽下8年至少1.2億美元（約新台幣37億）的延長合約，創下史上最大的總教練合約。

53歲的史波斯查在1997年擔任熱火助理教練，2008年扶正成為總教練，6度率隊打進總冠軍賽，2012年和2013年率領熱火三巨頭 詹姆斯（LeBron James）、魏德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）完成2連霸。史波斯查執教熱火長達16年，是現役執教單一球隊第二長的教練，僅次於馬刺隊的帕波維奇（Gregg Popovich），史波斯查生涯在例行賽共累積725勝506敗，季後賽則是109勝75敗，勝率為5成92。

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冠軍教頭馬龍（Michael Malone）去年與金塊續約，雖然具體金額沒有被公布，但也是聯盟最高薪的總教練之一，馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）以5年8000萬美元成為身價最高的總教練，活塞主帥威廉斯（Monty Williams）的6年7850萬美元是聯盟教頭次高紀錄。不過如今史波斯查與熱火簽下8年至少1.2億美元的延長合約，合約年限和薪資都創下史上之最。

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