MLB》前道奇左投家暴案出現轉折！ 能否重返賽場仍是未知數

前道奇左投烏里耶斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）在去年因為涉嫌重大家暴案遭到逮捕，今天消息指出他預計不會面臨重罪指控，但大聯盟是否對他處以禁賽可能還要等到未來才會做出決定。

烏里耶斯在去年9月在一場MLS的比賽結束後，於加州銀行體育場被發現與他的妻子發生肢體衝突，他也因為涉嫌對配偶與同居者進行傷害，違反美國刑法第273.5條遭逮。後續道奇隊也將他放進行政停職名單當中，沒有讓他回歸賽場。

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今天《ESPN》報導指出，洛杉磯當地檢方決定不會對烏里耶斯提出重罪指控，預計案件會被移轉到市立檢察官辦公室，有可能會被改判輕罪。

大聯盟已經針對烏里耶斯的狀況展開調查，有可能會等到市立檢察官辦公室做出判決後才決定是否要將他禁賽，烏里耶斯有可能成為大聯盟自2015年8月實施家暴政策後，第一個兩度因違反該政策遭禁賽的球員，2019年8月烏里耶斯時被大聯盟禁賽20場。

年僅27歲的烏里耶斯在小聯盟時期就是備受期待的大物球員，在登上大聯盟後他也逐漸站穩道奇先發，2021年以單季20勝榮登勝投王，隔年以2.16防禦率拿下防禦率王，去年球季他先發21場拿下11勝8敗，防禦率4.60。

尷尬的是，烏里耶斯去年賽季是他最後一個仲裁年，卻在成為自由球員前因家暴案提前結束賽季，原本烏里耶斯被認為有機會簽下一張2億美元以上的延長合約，但現在受到家暴案影響，烏里耶斯還能否在大聯盟出賽恐怕都要畫上一個問號。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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