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中職》職業就是這麼現實！ 姚雨翔被獅隊戰力外：不適者淘汰

2024/01/10 11:26

統一獅姚雨翔。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕23歲統一獅內野手姚雨翔去年季後被放在60人名單外，姚雨翔昨天在個人社群網站PO文表示，自己確定被獅隊戰力外，在前東家度過5年半很棒的時光，坦言職業就是這麼現實，「適者生存、不適者淘汰」。

23歲的姚雨翔在2018年中職選秀會在第7輪被統一獅選中，由於打擊型態及體型類似前輩羅敏卿，以及日職重砲山川穗高，又有「小羅敏卿」及「小山川穗高」的稱號。姚雨翔在效力統一獅的5年當中幾乎都在二軍出賽，在一軍的上場機會有限，共出賽38場，累積1轟、20安、6打點，打擊率為2成17。

姚雨翔去年季後被放在60人名單之外，他昨日發文證實確定遭到釋出，他表示，加入統一已經5年半，時間過的很快，彷彿好像昨天才剛簽約完到統一報到而已，沒想到時間已經5年半過去了。

姚雨翔感謝這一路上所有人的支持和幫忙，也謝謝教練無私地分享，大家的幫忙會永遠記在心裡，「未來不曉得有沒有機會再碰面，但我想，你們給了我一個很棒的5年半，職業就是這麼現實，『適者生存、不適者淘汰』，努力過了就不留遺憾。」

姚雨翔坦言，未來還有很多事想做，不一定繼續走打球這條路，畢竟還是得到外面的世界走走看看，不希望自己侷限在打球這塊而已，說不定未來大家還有機會再合作也說不定，總之，未來的事現在也說不準，努力的去尋找下一步這才是現在該做的事。

姚雨翔最後引用知名樂團五月天「笑忘歌」的歌詞寫道：「傷心的都忘記了，只記得這首笑忘歌。」未來後會有期。

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