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體育 籃球 NBA

NBA》活塞一度領先20分、最後卻慘輸國王21分 再吞5連敗

2024/01/10 11:27

活塞吞５連敗。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活塞今天在主場迎戰國王，一度領先20分，未料第四節攻守失序，最後以110比131慘敗國王。本季曾吞下破紀錄28連敗的活塞，雖然在去年底中止這項難堪紀錄，但如今又吞下5連敗，目前以3勝34敗排在東部墊底。

活塞首節打出47比29的單節比分，一度領先對手20分，這也是活塞隊本季單節最高的分數。但第二節國王就打出單節39比18的比分，半場打完國王反以68比65領先。易籃後，第三節國王打出一波15比3攻勢，一度領先15分之多，但活塞持續緊咬分數，前三節打完國王以98比95領先。

末節活塞隊一度追成101平，但國王打出一波12比2攻勢拉開比數，國王單節拿到33分，反觀活塞只拿15分，最後國王隊以21分之差收下勝利。

國王沙波尼斯（右）。（美聯社）

國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）交出37分、13助攻、10籃板的大三元成績單，另有3次抄截。這是沙波尼斯本季第9次大三元、生涯第41次交出大三元表現。K.穆雷（Keegan Murray）貢獻32分，福克斯（De’Aaron Fox）26分，孟克（Malik Monk）拿20分。

活塞以射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）26分最佳，艾薇（Jaden Ivey）22分，中鋒杜倫（Jalen Duren）16分10籃板，柏克斯（Alec Burks）16分。

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