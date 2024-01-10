晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》助夢想家連勝登龍頭！ 林俊吉獲選12月MVP

2024/01/10 12:11

林俊吉獲選12月MVP。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2023-24球季12月最有價值球員，福爾摩沙夢想家的林俊吉本月上演多次「阿吉一波流」，關鍵時刻扛起球隊得分重任，助夢想家12月拿下7戰全勝的不敗成績，林俊吉也在12月最有價值球員票選脫穎而出，生涯第2次獲得單月MVP。

邁入生涯第4個PLG球季，林俊吉不僅在技術上持續進步，散發出的領袖氣質更是逐漸成為夢想家的建隊核心。雖然飽受流感之苦，林俊吉12月仍是全勤出賽，並繳出場均14.6分、6.6助攻、4.9籃板的全面數據，在12/16對上桃園璞園領航猿的比賽，阿吉於比賽中段連得8分，助隊擺脫領航猿的糾纏取得勝利，賽後夢想家戰績也晉升A段班之林。

另外，在12/24和新北國王的龍頭之爭，林俊吉更是於開局個人拉出一波8：2的攻勢替比賽定調，帶領夢想家贏得客場勝利奪下龍頭寶座，而夢想家於12月賽程結束拉出9連勝（至2024年01月為10連勝追平聯盟例行賽球隊連勝紀錄），林俊吉全方位的攻守表現功不可沒。

林俊吉的出色表現也讓他在競爭激烈的12月最有價值球員投票中，26張選票（包含2張球迷選票，12月球迷投票再創新高，共15,414人參與）獲得10張第1名的5分、以總分65分再次獲選單月最有價值球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。