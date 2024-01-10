PLG》助夢想家連勝登龍頭！ 林俊吉獲選12月MVP

林俊吉獲選12月MVP。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2023-24球季12月最有價值球員，福爾摩沙夢想家的林俊吉本月上演多次「阿吉一波流」，關鍵時刻扛起球隊得分重任，助夢想家12月拿下7戰全勝的不敗成績，林俊吉也在12月最有價值球員票選脫穎而出，生涯第2次獲得單月MVP。

邁入生涯第4個PLG球季，林俊吉不僅在技術上持續進步，散發出的領袖氣質更是逐漸成為夢想家的建隊核心。雖然飽受流感之苦，林俊吉12月仍是全勤出賽，並繳出場均14.6分、6.6助攻、4.9籃板的全面數據，在12/16對上桃園璞園領航猿的比賽，阿吉於比賽中段連得8分，助隊擺脫領航猿的糾纏取得勝利，賽後夢想家戰績也晉升A段班之林。

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另外，在12/24和新北國王的龍頭之爭，林俊吉更是於開局個人拉出一波8：2的攻勢替比賽定調，帶領夢想家贏得客場勝利奪下龍頭寶座，而夢想家於12月賽程結束拉出9連勝（至2024年01月為10連勝追平聯盟例行賽球隊連勝紀錄），林俊吉全方位的攻守表現功不可沒。

林俊吉的出色表現也讓他在競爭激烈的12月最有價值球員投票中，26張選票（包含2張球迷選票，12月球迷投票再創新高，共15,414人參與）獲得10張第1名的5分、以總分65分再次獲選單月最有價值球員。

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