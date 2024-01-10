NBA》沒有莫蘭特等主力的灰熊 仍打爆擁有雙星的獨行俠

灰熊巴恩（中）。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）動右肩手術、球季提前報銷，主力大前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）也因膝傷缺陣，不過灰熊今天靠著巴恩（Desmond Bane）砍進32分，加上全隊抓到54顆籃板，讓灰熊最後在客場以120比103擊敗獨行俠。灰熊收下3連勝，而獨行俠則中止3連勝。

灰熊第二節拿下39分，半場打完就以68比53領先。巴恩在第三節獨得13分，助灰熊三節打完就以103比83領先，分差多達20分。末節獨行俠也無力追分，灰熊全場最多領先22分之多，最後灰熊以17分之差收下勝利。

請繼續往下閱讀...

灰熊隊有6人得分上雙，以巴恩32分最佳。史馬特（Marcus Smart）貢獻23分，但他在第三節剩下7分38秒時右手受傷提前退場。灰熊全場抓到54顆籃板，其中有18顆是進攻籃板。

「這太酷了，我為這支球隊感到驕傲。」灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）表示，「這是本賽季最令人印象深刻的團隊勝利之一。」

獨行俠以厄文（Kyrie Irving）33分最佳，東契奇（Luka Doncic）也拿到31分。不過獨行俠全場只抓到33顆籃板，比對手少了21顆之多。獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）稱讚巴恩今晚打得很棒，「他們進攻籃板18顆，太多了。他們的身體對抗對我們來說太過強大。」

東契奇。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法