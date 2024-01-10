NBA》阿努諾比轟轉隊新高23分退拓荒者 來到尼克5戰沒有輸過

阿努諾比。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克自交易來阿努諾比（OG Anunoby）來之後就沒輸過球，今天在主場迎戰拓荒者，阿努諾比今天攻下全隊最高的23分，也是轉隊以來的單場得分新高，幫助尼克終場以112：84大勝拓荒者，收下5連勝。

阿努諾比今天在首節就火力全開，獨拿11分，幫助尼克取得38：22的領先，儘管拓荒者在次節展開追擊，但葛林姆斯（Quentin Grimes）和布朗森（Jalen Brunson）連續飆進三分球，聯手打出一波11：0的攻勢，尼克半場以63：41領先。第三節換藍道（Julius Randle）發威，單節挹注10分，尼克最多曾領先達39分，最後以112：84贏球，拓荒者近5場吞4敗。

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尼克今天團隊砍進18顆三分球，阿努諾比飆進4顆三分球，攻下全場最高的23分，藍道有20分、8助攻和7籃板，葛林姆斯挹注17分，布朗森有12分、7助攻。

值得一提的是，阿努諾比在轉隊至尼克後，5場出賽的正負值破百，合計為+111，寫下NBA首見紀錄。

拓荒者此役投籃命中率慘澹，僅有38.4％，全隊只有2人得分上雙，以J.葛蘭特（Jerami Grant）的21分最佳，A.西蒙斯（Anfernee Simons）則拿下12分。

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