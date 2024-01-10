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NBA》柯瑞陷罕見低潮！ 主帥抱屈：承受「不公平」負擔

2024/01/10 14:13

柯瑞近期陷入罕見低潮。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊柯瑞（Stephen Curry）在近期在場上的狀態掙扎，罕見地在一個月內兩度出現單場沒有投進三分球的表現，主帥柯爾（Steve Kerr）就為他抱屈，認為他承受太多壓力。

柯爾今天在記者會上談到柯瑞近期陷入掙扎的原因：「我認為這是疲勞，加上防守如何對待他的因素組合在一起的。我認為有一點疲勞，這是一個漫長的賽季。」、「通常每一年，他都會有一些比賽不在狀況，我認為這對任何球員來說都是很正常的。」

柯爾持續說道：「但我認為我們丟了大量的（壓力）在他肩膀上。柯瑞為這支球隊承擔的負荷是不公平的。你也知道，格林（Draymond Green）被禁賽。Draymond是這支球隊在說話上最有份量的人。很明顯，他跟Stephen在10幾年來一直都共同擔任球隊的領袖。所以沒有Draymond在，柯瑞的任務就會變得更多。」

近期勇士隊不只出現格林遭禁賽的問題，小裴頓（Gary Payton II）與保羅（Chris Paul）也都因傷缺陣，柯爾必須要從板凳啟用許多年輕球員，使柯瑞本季在場上並不總是保持最舒服的狀態。「我們正試著整合一堆年輕球員。柯瑞有很特別的風格，總是有一個又一個的play與柯瑞有關。我們讓他試著嘗試不同的組合，但有時候沒有發揮作用，這讓他感到沮喪。他不是哈登（James Harden）或Luka（東契奇）。」昨天柯瑞在受訪時也坦承，勇士本季沒有固定的陣容是他所遇到最大的挑戰。

「我們不能只是去打高位擋拆或者把場上的空間全部打散，而且要他運球700次。這不是他的比賽，所以他必須在無球時打得跟有球時一樣好。老實說我們已經有試過某些組合，確定沒有辦法跟特定的組合一樣好。」柯爾直言，柯瑞已經把火炬接下來10幾年了，而且所有的一切都真的是以他為基礎建立的，「我們已經給他太多負擔了。」

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