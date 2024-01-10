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NBA》盼嘴綠離裁判遠一點 勇士教頭要求他道歉後不能再有解釋

2024/01/10 15:22

勇士總教練柯爾（左）、D.格林（右）。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒D.格林（Draymond Green）日前因揮拳事件遭聯盟無限期禁賽。D.格林接受心理諮商、遭禁賽12場後，如今他恢復出賽資格，即將重回賽場。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊要求D.格林在場上要離裁判遠一點。

柯爾說明，對D.格林將會有一個「沒有更多的但是」的規則，這意味當D.格林需要道歉時，在道歉之後不能有任何解釋。

柯爾強調，重點是D.格林必須不要在場上做踰矩行為，「我們需要那樣，這樣我們才能專注於比賽，他的隊友需要這樣做，我們才能專注目前忽略的所有小細節，這使我們無法成為一支穩定的球隊，所以這就是我們對他的要求。」

「我持開放態度。」柯爾談到D.格林的歸隊時表示，「他剛回來訓練，所以下週才將是他重新融入球隊的時候，這和傷病不同，他離開了，真的離開三週，這在賽季是很長一段時間，所以他需要有一段時間來訓練，和隊友們交流。一旦他準備好了，我們就會知道要做什麼。」

儘管D.格林在場上的爭議行為不斷，柯爾認為，D.格林在勇士隊扮演領導角色，「他在這個賽場12年了，在這裡的時候比我還要久，所以他顯然仍是球隊的一個重要組成部分，他將重新承擔這個重責，但他需要意識到剛剛所經歷的事，也需要意識到他讓整支球隊經歷的事情。」

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