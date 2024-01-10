NBA》A.戴維斯轟41分 湖人擊敗暴龍收2連勝

湖人A.戴維斯。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰暴龍，A.戴維斯豪取41分、11籃板，加上詹姆斯挹注22分、12助攻，終場以132：131驚險收下2連勝。

湖人前役在「洛城內戰」中擊敗快艇，終止4連敗，今天迎戰暴龍，上半場卻打得不輕鬆。暴龍在前兩節表現強勢，共3人得分上雙，巴瑞特（RJ Barrett）繳出16分最高，助隊在上半場打完以53：51領先；湖人則以A.戴維斯（Anthony Davis ）拿下19分最高。

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易籃後暴龍打出一波8：0攻勢，一度擴大領先，不過湖人詹姆斯（LeBron James）、D.羅素（D'Angelo Russell）在該節後段表現強勢，助隊超車，一番拉鋸後，湖人在第3節結束仍以1分落後。

決勝節戰況依舊膠著，里維斯（Austin Reaves）在最後3分鐘飆進三分球，加上戴維斯籃下猛攻，助隊擴大領先。不過，終場前1分鐘湖人發生失誤，暴龍特倫特（Gary Trent Jr.）命中三分球助隊超車，只是戴維斯很快還以顏色，籃下得分後又在罰球線上搶分，湖人握有領先，暴龍雖採取犯規戰術企圖反撲，最後仍以1分差落敗。

湖人戴維斯轟41分、11籃板，追平本季最高得分，詹姆斯22分、12助攻；暴龍則有3名球員得分突破20分，巴恩斯（Scottie Barnes）繳出全隊最高26分。

湖人A.戴維斯。（法新社）

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