NBA》湖人第四節罰球23：2輾壓！ 暴龍主帥飆罵：直說讓他們贏就好

暴龍主帥拉賈柯維奇。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今天作客湖人主場,以131:132一分差惜敗,賽後暴龍主帥拉賈柯維奇(Darko Rajakovic)直接暴怒狂噴裁判,直言不知道這種比賽要怎麼打。

兩隊在前三節打完,暴龍以89:88領先湖人1分,最終以1分差輸球,不過在第四節湖人全隊拿到多達23次罰球機會並命中19顆,反觀暴龍整節僅2次罰球機會命中1顆,單節23:2的罰球差創下本季新高,讓教練相當不滿。

賽後被問到湖人單節23罰時,拉賈柯維奇直接在記者會上飆罵:「這令人暴怒,今晚發生的事完全就是狗屎,這是恥辱,裁判應該感到羞恥,聯盟也應該為這件事發生感到羞恥,在第四節他們有23個罰球而我們拿到2個罰球,該怎麼打比賽?」他表示陣中球員巴恩斯(Scottie Barnes)整場比賽都嘗試進攻籃框,結果就遇到假摔,他也沒有刻意要犯,但整場只拿到2次罰球,「這怎麼可能發生?你要怎麼跟我解釋這種狀況?今晚就是要他們贏球?如果是這樣你直接跟我們講就好,我們就不會來了。那就給他們贏。今晚並不公平,這對我們來說不是第一次發生。」

隨後記者問道是否有獲得任何跟進攻犯規相關的解釋,拉賈柯維奇表示,沒有,聯盟沒有要聽他們說話也沒有要聽球員們說話,他們只看他們自己想看的東西,「他們根本不想要保護我們。整場比賽他們(湖人)拿到36顆罰球,有23顆在第四節,我們到底在說什麼啊?我們到底在說什麼啊?這樣我們到底要怎麼打球?」

Raptors HC Darko Rajakovic was heated in the postgame presser, unhappy with the Lakers 23 free throw attempts in the 4Q pic.twitter.com/1xvoXrUM6k