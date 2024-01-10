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NBA》湖人第四節罰球23：2輾壓！ 暴龍主帥飆罵：直說讓他們贏就好

2024/01/10 15:07

暴龍主帥拉賈柯維奇。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天作客湖人主場，以131：132一分差惜敗，賽後暴龍主帥拉賈柯維奇（Darko Rajakovic）直接暴怒狂噴裁判，直言不知道這種比賽要怎麼打。

兩隊在前三節打完，暴龍以89：88領先湖人1分，最終以1分差輸球，不過在第四節湖人全隊拿到多達23次罰球機會並命中19顆，反觀暴龍整節僅2次罰球機會命中1顆，單節23：2的罰球差創下本季新高，讓教練相當不滿。

賽後被問到湖人單節23罰時，拉賈柯維奇直接在記者會上飆罵：「這令人暴怒，今晚發生的事完全就是狗屎，這是恥辱，裁判應該感到羞恥，聯盟也應該為這件事發生感到羞恥，在第四節他們有23個罰球而我們拿到2個罰球，該怎麼打比賽？」他表示陣中球員巴恩斯（Scottie Barnes）整場比賽都嘗試進攻籃框，結果就遇到假摔，他也沒有刻意要犯，但整場只拿到2次罰球，「這怎麼可能發生？你要怎麼跟我解釋這種狀況？今晚就是要他們贏球？如果是這樣你直接跟我們講就好，我們就不會來了。那就給他們贏。今晚並不公平，這對我們來說不是第一次發生。」

隨後記者問道是否有獲得任何跟進攻犯規相關的解釋，拉賈柯維奇表示，沒有，聯盟沒有要聽他們說話也沒有要聽球員們說話，他們只看他們自己想看的東西，「他們根本不想要保護我們。整場比賽他們（湖人）拿到36顆罰球，有23顆在第四節，我們到底在說什麼啊？我們到底在說什麼啊？這樣我們到底要怎麼打球？」

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