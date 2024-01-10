大馬賽》魔幻背後神反拍勾對角 戴資穎：怎麼打我也不知道…（影音）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「戴博士」戴資穎今天以以23：21、21：19擊敗世界排名第9的華裔美籍女將張蓓雯，成功挺進超級1000系列馬來西亞羽球公開賽女單16強。小戴在首局的一記背後神反拍讓對手措手不及，她也在社群網站限時動態中也直呼：「怎麼打？我也不知道！」

請繼續往下閱讀...

戴資穎在首局取得16：12領先時，兩人先在網前短兵相接，張蓓雯多次將球吊往後場，為了調動小戴，她隨即將球勾往網前對角線，所幸戴資穎成功守住，張蓓雯再把球吊往右邊底線，戴資穎展現「羽球魔術師」的魔幻手法，以超犀利背後反拍將球往斜對底角擊去，落點十分精準，讓張蓓雯完全措手不及，只能看著球落地。

戴資穎晉級16強之後，對手將是泰國好手布莎南，兩人共交手19次，小戴獲得16勝，近期也取得14連勝的對戰優勢。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法