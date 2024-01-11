戴資穎力拚大馬賽8強門票 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有1場賽事轉播，鵜鶘將踢館勇士尋求客場7連勝，金州大軍能否成功捍衛主場呢？不要忘記鎖定轉播囉！

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超級1000系列馬來西亞公開賽16強戰，台灣一姐戴資穎將對決泰國好手布莎南，兩人共交手19次，小戴獲得16勝，近期也取得14連勝的對戰優勢，另外許玟琪則將遭遇中國張藝曼；男單「左手重砲」林俊易迎戰泰國一哥昆拉武特；男雙李哲輝／楊博軒對陣去年世錦賽金牌南韓強敵徐承宰／姜敏赫，李芳任／李芳至對手是前世界第1的印尼組合阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），記得收看比賽！

NBA

9:30 鵜鶘@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

羽球

09:00、14:00 BWF馬來西亞公開賽 16強 第1場地 愛爾達體育3台

09:00、13:00 BWF馬來西亞公開賽 16強 第2場地 愛爾達體育2台

桌球

18:00 WTT球星挑戰賽 杜哈站 第二日（上）愛爾達體育1台

23:00 WTT球星挑戰賽 杜哈站 第二日 （下）愛爾達體育1台

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