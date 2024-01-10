亞洲盃》南韓隊拚睽違64年封王 孫興慜父親「不能奪冠」發言引熱議

孫興慜。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023亞洲盃將在12日點燃戰火，南韓隊被視為奪冠熱門之一，不過隊長孫興慜的父親孫雄正近日受訪一席「南韓不能奪冠」的發言，在該國引發熱議。

南韓隊自1956年、1960年在第一、二屆亞洲盃完成二連霸後，已經面臨長達64年的冠軍荒，此次由英超熱刺隊長孫興慜領軍，加上巴黎聖日耳新星李康仁、拜仁慕尼黑後衛金玟哉等人，實力不容小覷，甚至被認為是「史上最強」國家隊。

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對此孫雄正近日受訪潑了國家隊一桶冷水，他接受《韓聯社》訪問、提及亞洲盃時表示，南韓隊無論在技術與投入等層面都無法與日本隊相比，並說「我們不能奪冠。」孫雄正這裡用「不能」奪冠，並非指「無法」奪冠，而是「不應該」拿下冠軍。

孫雄正接著表示，這64年來南韓隊都沒能奪冠，「不僅是我，所有足球人都該反省。」記者問他「兒子是國家隊隊長，這麼說也沒關係嗎？」報導形容，孫雄正此時眼神才稍微動搖一下，意識到他在成為「足球教練」之前是「孫興慜的父親」。

「我當然希望韓國隊奪冠，但如果在沒有準備好的情況下拿下冠軍，」孫雄正語重心長指出，「到時候還會去思考問題嗎？我會擔心韓國足球就此病入膏肓。以這樣的實力贏了日本隊也是在欺騙自己，因此冷靜來說的話，不應該奪冠。」

《韓聯社》記者在最後問孫雄正，是否仍然認為孫興慜並非世界級球星時，他態度堅決給出答案：「他不是，不要動任何一個字、就這樣寫，他還不是世界級的選手。」

孫興慜的父親孫雄正。（資料照，法新社）

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