晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

亞洲盃》南韓隊拚睽違64年封王 孫興慜父親「不能奪冠」發言引熱議

2024/01/10 17:26

孫興慜。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023亞洲盃將在12日點燃戰火，南韓隊被視為奪冠熱門之一，不過隊長孫興慜的父親孫雄正近日受訪一席「南韓不能奪冠」的發言，在該國引發熱議。

南韓隊自1956年、1960年在第一、二屆亞洲盃完成二連霸後，已經面臨長達64年的冠軍荒，此次由英超熱刺隊長孫興慜領軍，加上巴黎聖日耳新星李康仁、拜仁慕尼黑後衛金玟哉等人，實力不容小覷，甚至被認為是「史上最強」國家隊。

對此孫雄正近日受訪潑了國家隊一桶冷水，他接受《韓聯社》訪問、提及亞洲盃時表示，南韓隊無論在技術與投入等層面都無法與日本隊相比，並說「我們不能奪冠。」孫雄正這裡用「不能」奪冠，並非指「無法」奪冠，而是「不應該」拿下冠軍。

孫雄正接著表示，這64年來南韓隊都沒能奪冠，「不僅是我，所有足球人都該反省。」記者問他「兒子是國家隊隊長，這麼說也沒關係嗎？」報導形容，孫雄正此時眼神才稍微動搖一下，意識到他在成為「足球教練」之前是「孫興慜的父親」。

「我當然希望韓國隊奪冠，但如果在沒有準備好的情況下拿下冠軍，」孫雄正語重心長指出，「到時候還會去思考問題嗎？我會擔心韓國足球就此病入膏肓。以這樣的實力贏了日本隊也是在欺騙自己，因此冷靜來說的話，不應該奪冠。」

《韓聯社》記者在最後問孫雄正，是否仍然認為孫興慜並非世界級球星時，他態度堅決給出答案：「他不是，不要動任何一個字、就這樣寫，他還不是世界級的選手。」

孫興慜的父親孫雄正。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。