中職》張泰山到嘉義分享棒球人生 鼓勵小球員追求夢想

森林王子張泰山到嘉義縣東石國中向棒球隊學生演講。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕前中華職棒球星張泰山今天到嘉義縣東石國中進行嘉義縣棒球運動交流活動，向全場100多名棒球隊學生、家長和社區民眾分享他的棒球人生，勉勵小球員們及熱愛棒球運動的民眾要有勇敢人生態度，並勇於追求夢想。

出席演講活動的嘉義縣府教育處副處長顏廷育表示，張泰山擔任職棒味全龍隊打擊教練，在職棒生涯締造多項輝煌紀錄，為中華職棒安打王、打點王、得分王，更是全壘打王紀錄保持人，在棒球職涯上曾經遭遇過挫敗，仍堅持克服，感謝張泰山教練分享心路歷程，鼓勵小球員堅持投入練習棒球運動，用堅持的態度面對生命中的失敗、挫折，縣府後續會跟泰山教練合作辦理運動i臺灣的棒球課程，期盼民眾踴躍參加。

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張泰山說，他自1996年、19歲加入職棒，2018年退休，至今轉任教練，依然覺得打棒球是快樂的事，也對棒球懷抱著熱情，在球員生涯中即使締造不少紀錄，但棒球生涯並非一帆風順，反而在挫折中一再爬起，並學會用轉念面對低潮，他勉勵現場的球員和家長們在打棒球的過程，其實也是在學習團隊精神和接受磨練的意志，「所以我們要去想快樂的事情，找到你打球最開心的記憶」。

東石國中校長林子欽說，張泰山敢拼、敢衝的精神與勇氣，值得年輕世代學習，東石國中棒球隊成立迄今將近25年，近年來參與各項棒球賽事成績斐然，棒球隊學生多數屬於原住民或是弱勢孩子，縣府努力引進各項資源，希望帶給孩子們最好的棒球教育與學習環境。

縣府教育處長李美華表示，嘉義縣近年來積極推動教育與運動，尤其在棒球推廣上投入很多資源，各校參加棒球比賽不僅屢創佳績，縣府也同樣重視棒球隊和體育班學生的學習表現。縣府教育處運動發展科表示，活動配合「嘉義縣113年運動i臺灣2.0計畫」辦理，除邀請泰山教練做社區棒球活動推廣，後續i臺灣也會由學校、體育會和各單項委員會約33個單位陸續規劃辦理鄉鎮的體育活動，本年度獲教育部體育署補助社會體育經費將近2000萬元，預計辦理1026場次體育活動及課程，讓6萬5000餘人次參與，期待民眾都能踴躍參與各項鄉鎮的運動課程和活動。

張泰山指導棒球隊學生。（嘉義縣政府提供）

張泰山到嘉義縣東石國中向棒球隊學生演講。（嘉義縣政府提供）

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