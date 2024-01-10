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MLB》誰是下一個打擊三冠王？ 官網最看好洋基2重砲、大谷翔平

2024/01/10 18:54

大聯盟官網撰文盤點有望奪下打擊三冠王的球員。（取自MLB官網）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕自打點於1920年正式成為官方統計數據後，大聯盟歷史上僅出現過10位打擊三冠王，最近一位是2012年的卡布雷拉（Miguel Cabrera），對此大聯盟官網也撰文盤點未來最有望奪下打擊三冠王打者。

官網作家墨菲（Brian Murphy）將榜單分為三個層級，第一個層級為「大熱門（Favorites）」。人選包含洋基索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）、道奇大谷翔平與太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

文中指出，儘管索托生涯單季最多僅敲出35轟與110分打點，略低於傳統三冠王打者標準（36轟、114分打點），但他才剛滿25歲，準備進入巔峰；而賈吉則在2022年幾乎差點拿下三冠王，若他能將自己的擊球掌握率（Contact%）恢復至70%以上，他有機會成為洋基隊史第3位打擊三冠王。

而大谷在去年8月時就一度展現出拿下打擊三冠王的氣勢，儘管他生涯從未在單季敲出100分打點，但來到道奇後可望大幅增加他製造打點的機會，文中直言，「既然我們都知道大谷在場上無所不能，那還有什麼能駔指這位2屆全票MVP奪下打擊三冠王？」

第二個層級為「潛在競爭者（Contenders）」，人選為道奇佛里曼（Freddie Freeman）、遊騎兵席格（Corey Seager）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與費城人哈波（Bryce Harper）。

第三個層級為「黑馬（Dark Horse）」，人選為勇士阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、道奇貝茲（Mookie Betts）、教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、水手J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、天使楚奧特（Mike Trout）與紅雀高德史密特（Paul Goldschmidt）。

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