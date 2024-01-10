澳網》他的一小步是約旦的一大步 20歲小將晉級會外賽次輪寫歷史

突尼西亞一姐賈珀（左）、約旦20歲小將謝爾巴耶。（取自推特）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽會外賽如火如荼進行中，約旦20歲小將謝爾巴耶（Abdullah Shelbayh）在首輪以6：2、6：4力退法國德羅蓋（Titouan Droguet），成為該國第一位在大滿貫拿下勝利的選手。
目前男單排名185的謝爾巴耶在男子網壇走的每一小步，都是約旦在這項運動的一大步，身為第一位進入ATP排名系統的約旦選手，他在取得大滿貫生涯首勝後表示，「我知道會是場硬仗，我很熟悉我的對手，知道必須在比賽一開始就搶得先機才有望贏球，我覺得這點我做得很好。」
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對於在納達爾（Rafael Nadal）網球學院訓練的謝爾巴耶來說，約旦網壇需要他來開拓，但阿拉伯世界不是，近年來突尼西亞一姐賈珀（Ons Jabeur）的成功，成為中東世界的一片綠洲。
謝爾巴耶透露，比賽之前不僅與賈珀一同練習、這位女單高居世界第6的前輩也提點不少征戰巡迴賽場的要領，而更重要的是不要忘本，「她告訴我永遠不要忘記我來自哪裡，要把這件事放在心裡，成為前進的動力。」
謝爾巴耶下輪對手不好惹，將對上去年新世代年終賽冠軍、塞爾維亞第10種子梅傑多維奇（Hamad Medjedovic）。
History for Jordan @ashelbayh_03 is the first player from his country to win a Grand Slam match!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/FG2fgYKN51— #AusOpen （@AustralianOpen） January 10, 2024