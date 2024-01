澳網》他的一小步是約旦的一大步 20歲小將晉級會外賽次輪寫歷史

突尼西亞一姐賈珀(左)、約旦20歲小將謝爾巴耶。(取自推特)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕澳洲網球公開賽會外賽如火如荼進行中,約旦20歲小將謝爾巴耶(Abdullah Shelbayh)在首輪以6:2、6:4力退法國德羅蓋(Titouan Droguet),成為該國第一位在大滿貫拿下勝利的選手。

目前男單排名185的謝爾巴耶在男子網壇走的每一小步,都是約旦在這項運動的一大步,身為第一位進入ATP排名系統的約旦選手,他在取得大滿貫生涯首勝後表示,「我知道會是場硬仗,我很熟悉我的對手,知道必須在比賽一開始就搶得先機才有望贏球,我覺得這點我做得很好。」

對於在納達爾(Rafael Nadal)網球學院訓練的謝爾巴耶來說,約旦網壇需要他來開拓,但阿拉伯世界不是,近年來突尼西亞一姐賈珀(Ons Jabeur)的成功,成為中東世界的一片綠洲。

謝爾巴耶透露,比賽之前不僅與賈珀一同練習、這位女單高居世界第6的前輩也提點不少征戰巡迴賽場的要領,而更重要的是不要忘本,「她告訴我永遠不要忘記我來自哪裡,要把這件事放在心裡,成為前進的動力。」

謝爾巴耶下輪對手不好惹,將對上去年新世代年終賽冠軍、塞爾維亞第10種子梅傑多維奇(Hamad Medjedovic)。

History for Jordan @ashelbayh_03 is the first player from his country to win a Grand Slam match!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/FG2fgYKN51