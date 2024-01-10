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MLB》沒人要付31億給5屆明星終結者 聯盟高層：幹嘛不直接去道奇？

2024/01/10 20:58

哈德。（資料照）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士明星終結者哈德（Josh Hader）仍在自由市場待價而沽，大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）撰文指出，可能必須等到史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）的新東家塵埃落定，接著才會輪到哈德。

哈德是目前自由市場上最好的後援投手，但費恩斯坦引述消息人士說法，一些正在考慮哈德的球隊，如洋基或遊騎兵，目前優先考慮補強先發輪值，而哈德則被視為無法成功搶下有影響力強投的備案，「他可能要等上一段時間。」

費恩斯坦表示，洋基與遊騎兵都各自有足夠的理由網羅哈德，至於費城人與小熊也是潛在追求者，但後兩者並未表現出想砸錢的意願。而休季已經瘋狂砸錢的道奇，也還有望引進這位5屆明星終結者。

費恩斯坦認為，決定哈德最後目的地的關鍵因素可能是金錢，哈德正在尋求一張超越大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）5年1.02億美元（約新台幣31.7億）的合約。

但要是沒人願意付這筆錢呢？一名聯盟高階主管表示，「如果你是哈德，而那張破紀錄的合約始終沒有出現，那為什麼不加入道奇呢？現在對於任何球員來說，還會有更好的情況嗎？他（哈德）顯然會是個奢侈品，但他們（道奇）顯然會付出一切。」

道奇休季以10年7億美元網羅大谷翔平、12年3.25億美元簽下山本由伸，又與交易來的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）簽下5年1.35億美元延長合約，日前再以1年2350萬美元簽下外野強打赫南德茲（Teoscar Hernández），總花費來到12.02億美元（約台幣375億），已快逼近其他29隊的總和。

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