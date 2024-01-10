晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 林書豪

東超》林書豪大號三分球 率新北國王打敗日本B聯賽冠軍闖4強

2024/01/10 20:51

林書豪終場前飆進3分球，鎖定戰局。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北國王今天在東亞超級籃球聯賽，即使團隊三分球手感低迷，但靠著林書豪26秒的關鍵大號三分球，國王最終以67：63擊敗日本B聯賽上季冠軍琉球黃金國王，在小組賽進帳4連勝，篤定晉級4強。

國王在PLG狀況不佳吞4連敗，前役對夢想家之戰，林書豪因連日出賽導致身體不適缺席，他今天滿血回歸攻下15分，即使全場三分球5投皆墨，最後時刻還是勇於在三分線出手，不僅投進第1顆，更幫助國王在東超小組賽B組勇奪4連勝，篤定晉級4強，也為台灣球隊在東超寫下歷史新頁。

林書豪在上半場進帳9分、4助攻，且全隊半場除了洪志善及未上場的林力仁、王柏智，其他球員都有分數進帳，上半場打完以37：29領先琉球黃金國王。國王此仗其實三分球手感很差，一度15次出手皆墨，直到第三節才靠亞洲外援海登投進團隊第1顆三分球，以及楊敬敏也挹注1顆。

由於外線手感不佳，國王在第四節一度被琉球黃金國王超前，不過林書豪、林書緯兄弟連線各拿2分，且琉球黃金國王總教練更大動肝火找裁判理論吞下技術犯規，國王則是堅守領先優勢，且林書豪26.9秒更是投進保住勝利的三分球，率隊在主場拿下勝利。林書豪此仗攻下15分、6助攻，曼尼高拿下16分，楊敬敏、海登都拿7分，安尼奎8分。

林書豪終場前飆進3分球，鎖定戰局。（記者林正堃攝）

林書豪妙傳助攻。（記者林正堃攝）

林書豪上籃得分。（記者林正堃攝）

楊敬敏上籃挨火鍋。（記者林正堃攝）

楊敬敏。（記者林正堃攝）

海登上籃得分。（記者林正堃攝）

戴維斯。（記者林正堃攝）

曼尼高。（記者林正堃攝）

新北國王獲勝。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。