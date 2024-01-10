東超》林書豪大號三分球 率新北國王打敗日本B聯賽冠軍闖4強

林書豪終場前飆進3分球，鎖定戰局。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北國王今天在東亞超級籃球聯賽，即使團隊三分球手感低迷，但靠著林書豪26秒的關鍵大號三分球，國王最終以67：63擊敗日本B聯賽上季冠軍琉球黃金國王，在小組賽進帳4連勝，篤定晉級4強。

國王在PLG狀況不佳吞4連敗，前役對夢想家之戰，林書豪因連日出賽導致身體不適缺席，他今天滿血回歸攻下15分，即使全場三分球5投皆墨，最後時刻還是勇於在三分線出手，不僅投進第1顆，更幫助國王在東超小組賽B組勇奪4連勝，篤定晉級4強，也為台灣球隊在東超寫下歷史新頁。

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林書豪在上半場進帳9分、4助攻，且全隊半場除了洪志善及未上場的林力仁、王柏智，其他球員都有分數進帳，上半場打完以37：29領先琉球黃金國王。國王此仗其實三分球手感很差，一度15次出手皆墨，直到第三節才靠亞洲外援海登投進團隊第1顆三分球，以及楊敬敏也挹注1顆。

由於外線手感不佳，國王在第四節一度被琉球黃金國王超前，不過林書豪、林書緯兄弟連線各拿2分，且琉球黃金國王總教練更大動肝火找裁判理論吞下技術犯規，國王則是堅守領先優勢，且林書豪26.9秒更是投進保住勝利的三分球，率隊在主場拿下勝利。林書豪此仗攻下15分、6助攻，曼尼高拿下16分，楊敬敏、海登都拿7分，安尼奎8分。

林書豪終場前飆進3分球，鎖定戰局。（記者林正堃攝）

林書豪妙傳助攻。（記者林正堃攝）

林書豪上籃得分。（記者林正堃攝）

楊敬敏上籃挨火鍋。（記者林正堃攝）

楊敬敏。（記者林正堃攝）

海登上籃得分。（記者林正堃攝）

戴維斯。（記者林正堃攝）

曼尼高。（記者林正堃攝）

新北國王獲勝。（記者林正堃攝）

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