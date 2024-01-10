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WTT球星挑戰賽》直落三擊退南韓新星 高承睿挺進男單32強

2024/01/10 22:00

高承睿。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「師徒檔」莊智淵、高承睿今晚在2024WTT杜哈球星挑戰賽男單首輪攜手出擊，最後19歲的高承睿在莊智淵坐鎮指導下，以直落三擊退南韓新星趙勝敏，42歲的莊智淵則以2:3敗給丹麥好手林德，無緣晉級32強。

世界排名32的高承睿面對世界排名40的趙勝敏，首局在9:10落後下化解1個局點後，以12:10後來居上，也成功壓制對手氣勢，隨後再以11:5、11:8連下兩城，32強將遭遇世界排名第5的巴西名將卡德拉諾，兩人去年在安塔利亞挑戰賽曾交手，當時小高以0:3落敗。

世界排名34的莊智淵首度碰上世界排名31的林德，雙方前4局以11:6、8:11、11:13、11:5不分軒輊。決勝局，老莊3:0開局後，被對手連續正手搶攻得手連丟5分，危急時刻，老莊也展現正手拍威力連追3分，以6:5反超，但隨後被對手又打出一波6:1強攻，7:11落敗。

女雙方面，世界排名第4的鄭怡靜/李昱諄，也以1:3（7:11、11:3、8:11、4:11）不敵世界排名11的芭拉佐娃/瑪提洛娃，被摒除在8強門外。

從資格賽晉級的國泰女將黃禹喬在女單首輪也先盛後衰，1:3敗給世界排名22的奧地利名將波卡諾娃，無緣晉級32強。

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