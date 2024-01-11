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MLB》聯盟最強球員已非大谷翔平？官網有新人選

2024/01/11 07:01

大谷翔平。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流球星大谷翔平上季以聯盟居首的綜合貢獻值（WAR）10.0拿下美聯最有價值球員，不過在新賽季只剩「一刀」之下，聯盟最強球員恐將換人當。

聯盟官網數據專家皮特耶羅（Mike Petriello）近日在報導中開門見山問道，「誰是現在最強的棒球選手？很簡單，就是大谷翔平。」不過話鋒一轉又說，「或許，會是他沒錯，如果他能保持健康的話。」

皮特耶羅坦言，大谷翔平在2024年無法投球之下，只會是「聯盟最強選手之一」，那麼問題來了，如果不是大谷，誰是大聯盟最強的球員？

皮特耶羅先以近三年WAR為基礎進行分析，最近一季佔6成、2022年佔3成、2021年佔1成，大谷翔平仍以9.8居首，緊追在後的是7.3的貝茲（Mookie Betts）、希米恩（Marcus Semien）6.9排在第3。

從上述結果來看，大谷翔平應仍是聯盟最強球員，不過文中寫道，他來季無法投球，若又只擔任指定打擊、無法貢獻守備的話，WAR可能只剩下6或7。

報導隨後綜合2022年、2023年的表現以及各球員在「Steamer」2024年的預測成績，三季佔比一樣隨時間遞減之下，最後阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）以7.2居首，貝茲拿下6.7，大谷翔平6.5排在第3。

皮特耶羅最後表示，2024年的聯盟最強球員之爭可能又會與去年的國聯MVP爭奪戰一樣，形成阿庫尼亞對決貝茲的局面，而兩人今年在WAR上可能都有更上一層樓的空間，包括貝茲將會移防二壘，阿庫尼亞在外野防守上臂力這一環常被低估。

貝茲（左）、阿庫尼亞。（資料照）

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