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中職》味全龍重磅補強！ 可望網羅千安名將郭嚴文

2024/01/11 07:00

郭嚴文。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍味全龍休季小有收穫，繼網羅鄭鎧文填補火力墊底的外野，據悉再斬獲生涯1193支安打的名將郭嚴文，補強一壘防區的進攻。郭嚴文正式告別待了13個球季的桃猿，披上另1件紅色戰袍力拚生涯第7冠。

郭嚴文去年季後被樂天桃猿放在60人契約保留名單之外，引起複數支隊伍的關注，包括富邦悍將和味全龍球團都曾明言在討論名單之中，最終龍軍在爭奪戰中脫穎而出。

過去2年郭嚴文離開熟悉的二壘，去年在一軍以一壘為主，這是龍隊去年的弱點，一壘手打擊率僅2成32、長打率0.336，2項數據都是5隊墊底。而郭嚴文上季在一、二軍仍有超過3成打擊率，可望為龍軍加強打擊。

郭嚴文2010年選秀獲桃猿第1指名，效力13年期間助隊奪下6座總冠軍，總計1193支安打排隊史第3多，僅次於林泓育和林智勝，但今年僅出賽37場，寫下生涯單季最少紀錄，35歲的他將在龍隊延續球員生涯。

味全在休季小有收穫，先簽下32歲的前統一獅外野手鄭鎧文，加強長打率墊底的外野打擊，如今再網羅郭嚴文，內、外野都找到有實績的資深選手，力拚2連霸。

郭嚴文。（資料照，記者林正堃攝）

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