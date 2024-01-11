MLB》離期限剩1天...火腿王牌挑戰大聯盟仍無消息 藤浪也未找到新東家

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿王牌上澤直之去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，最晚得在1月11日美東時間下午5點前完成簽約，雖然先前傳出光芒等球隊有興趣，但至今都沒有新進度，上澤距離入札期間只剩1天的時間。若仍無美職球隊願意網羅，上澤直之將回到火腿隊。

上澤直之去年先發24場，有2場完投完封，戰績9勝9敗防禦率2.96，共吃下170局投球，賞124次三振，被打擊率為2成38，每局被上壘率為1.14。

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上澤直之被外界評比最大的問題在於缺乏三振率和球速，2023年賽季的奪三振率僅6.56，平均球速約在90.8英里（約146.1公里）。大聯盟投手群在去年賽季的速球平均速度約為94英里（約151.2公里）。

此外，去年效力運動家和金鶯的火球男藤浪晉太郎，季後成為自由球員，至今尚未找到新東家。根據《Sponichi Annex》報導，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，目前有收到2、3份的合約。

藤浪上季共出賽64場有7場先發，戰績7勝8敗，防禦率是偏高的7.18，共投79局賞83次三振，但也出現45次保送、以及7次觸身球，每局被上壘率為1.49。

藤浪晉太郎。（資料照，法新社）

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