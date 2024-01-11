晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》離期限剩1天...火腿王牌挑戰大聯盟仍無消息 藤浪也未找到新東家

2024/01/11 08:06

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿王牌上澤直之去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，最晚得在1月11日美東時間下午5點前完成簽約，雖然先前傳出光芒等球隊有興趣，但至今都沒有新進度，上澤距離入札期間只剩1天的時間。若仍無美職球隊願意網羅，上澤直之將回到火腿隊。

上澤直之去年先發24場，有2場完投完封，戰績9勝9敗防禦率2.96，共吃下170局投球，賞124次三振，被打擊率為2成38，每局被上壘率為1.14。

上澤直之被外界評比最大的問題在於缺乏三振率和球速，2023年賽季的奪三振率僅6.56，平均球速約在90.8英里（約146.1公里）。大聯盟投手群在去年賽季的速球平均速度約為94英里（約151.2公里）。

此外，去年效力運動家和金鶯的火球男藤浪晉太郎，季後成為自由球員，至今尚未找到新東家。根據《Sponichi Annex》報導，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，目前有收到2、3份的合約。

藤浪上季共出賽64場有7場先發，戰績7勝8敗，防禦率是偏高的7.18，共投79局賞83次三振，但也出現45次保送、以及7次觸身球，每局被上壘率為1.49。

藤浪晉太郎。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。