MLB》白襪王牌交易傳聞發燒！ 美媒點名洋基有機會、這隊最有力

白襪王牌投手席斯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪王牌投手席斯（Dylan Cease）的交易傳聞持續發燒，據美媒猜測，金鶯隊可能是最有力的競爭者。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）認為，由於自由市場缺乏先發投手，白襪可能會等待剩下的大咖投手如史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和史卓曼（Marcus Stroman）決定去處後，才會與需要補強先發輪值的球隊推動交易。

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據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，白襪的要價不低，他們正在尋求能夠得到多名大物新秀以及填補一些戰力空缺的交易包裹。

羅傑斯將洋基、小熊、紅人列為有機會得到席斯的球隊；羅森索則將紅襪、巨人、遊騎兵列為最需要補強先發投手的隊伍。

不過兩位記者都表示，金鶯隊可能是網羅席斯最有力的競爭者，因為他們擁有深厚的農場系統，其中有六名球員躋身《MLB Pipeline》的百大新秀。

此外，《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）也認為，金鶯的陣容深度將使他們能夠「在競爭中超越其他球隊」，以爭取席斯。

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