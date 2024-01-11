晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》搶下今永昇太後繼續幹大事？ 美媒分析小熊的下一步

2024/01/11 09:40

貝林傑。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「今永爭奪戰」最終以小熊為贏家而落下帷幕，不過根據美媒《Fansided》記者Zachary Rotman指出，小熊在簽下今永昇太後還可以繼續幹大事，並分析4點小熊可能的下一步。

首先就是續簽貝林傑（Cody Bellinger），他在去年球季轉往小熊上演大復活，打擊三圍.307/.356/.525，OPS+（標準化攻擊指數，100為聯盟平均）133為生涯第3高，不過在去年的復活前他曾經歷兩年嚴重低潮，這也是小熊與他續約的風險之一，但Rotman表示，貝林傑曾在2019年拿下國聯MVP，證明他有這樣的實力，因此即便他的地板如此之低，仍是許多隊伍補強的強力候選人之一。

再者可延攬哈德（Josh Hader）鞏固他們最後的防線，曾3度奪下國聯年度最佳後援的他，去年身手依舊，出賽61場共56.1局，拿下33次救援成功，防禦率是極為優秀的1.28，是大聯盟指標性的終結者之一，也讓他的身價水漲船高，Rotman分析道，雖然小熊能簽下的機率不高，但今年來到小熊的新主帥康索（Craig Counsell）曾與哈德在釀酒人共事過，或許能帶來一點機會。

哈德。（資料照，法新社）

第3點即簽下霍斯金斯（Rhys Hoskins），他在去年效力費城人時因左膝韌帶撕裂而整季報銷，一壘防區也確定被陣中球星哈波（Bryce Harper）定位，等於他已無法繼續在費城人生存，不過健康的可是有著單季30轟以上的能力，且在大聯盟的這6年來OPS+都突破100，實力不容小覷，不過Rotman認為根據小熊長期的做法來看，若真與霍斯金斯達成共識，合約可能會與去年貝林傑一樣，以短期約為主。

霍斯金斯。（資料照，今日美國）

最後就是簽下史奈爾（Blake Snell）或蒙哥馬利（Jordan Montgomery）來增強輪值，雖然已成功拿下今永昇太，但他仍被視為中段輪值的先發投手，若能拿下現今自由市場最大物的投手，肯定能為他們的戰績有所幫助。

史奈爾。（資料照，美聯社）

蒙哥馬利。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。