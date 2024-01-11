MLB》搶下今永昇太後繼續幹大事？ 美媒分析小熊的下一步

貝林傑。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「今永爭奪戰」最終以小熊為贏家而落下帷幕，不過根據美媒《Fansided》記者Zachary Rotman指出，小熊在簽下今永昇太後還可以繼續幹大事，並分析4點小熊可能的下一步。

首先就是續簽貝林傑（Cody Bellinger），他在去年球季轉往小熊上演大復活，打擊三圍.307/.356/.525，OPS+（標準化攻擊指數，100為聯盟平均）133為生涯第3高，不過在去年的復活前他曾經歷兩年嚴重低潮，這也是小熊與他續約的風險之一，但Rotman表示，貝林傑曾在2019年拿下國聯MVP，證明他有這樣的實力，因此即便他的地板如此之低，仍是許多隊伍補強的強力候選人之一。

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再者可延攬哈德（Josh Hader）鞏固他們最後的防線，曾3度奪下國聯年度最佳後援的他，去年身手依舊，出賽61場共56.1局，拿下33次救援成功，防禦率是極為優秀的1.28，是大聯盟指標性的終結者之一，也讓他的身價水漲船高，Rotman分析道，雖然小熊能簽下的機率不高，但今年來到小熊的新主帥康索（Craig Counsell）曾與哈德在釀酒人共事過，或許能帶來一點機會。

哈德。（資料照，法新社）

第3點即簽下霍斯金斯（Rhys Hoskins），他在去年效力費城人時因左膝韌帶撕裂而整季報銷，一壘防區也確定被陣中球星哈波（Bryce Harper）定位，等於他已無法繼續在費城人生存，不過健康的可是有著單季30轟以上的能力，且在大聯盟的這6年來OPS+都突破100，實力不容小覷，不過Rotman認為根據小熊長期的做法來看，若真與霍斯金斯達成共識，合約可能會與去年貝林傑一樣，以短期約為主。

霍斯金斯。（資料照，今日美國）

最後就是簽下史奈爾（Blake Snell）或蒙哥馬利（Jordan Montgomery）來增強輪值，雖然已成功拿下今永昇太，但他仍被視為中段輪值的先發投手，若能拿下現今自由市場最大物的投手，肯定能為他們的戰績有所幫助。

史奈爾。（資料照，美聯社）

蒙哥馬利。（資料照，法新社）

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