MLB》傳今永昇太和小熊簽4年5300萬美元約 最多領8千萬但有條件

今永昇太。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA王牌左投今永昇太去年季挑戰大聯盟舞台，最後決定加盟芝加哥小熊，將和同胞鈴木誠也並肩作戰。根據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）在社群媒體X上指出，今永昇太是和小熊隊達成4年5300萬美元的合約，並附帶球隊選擇權決定是否執行延長合約，才能讓今永領到最多5年8000萬美元的金額。

羅傑斯指出，今永昇太和小熊隊的合約第二年、第三年之後，可以把合約延長變成5年最多8000萬美元的薪水。如果小熊隊拒絕延長合約，屆時今永可以選擇跳脫合約成為自由球員；《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）也在社群媒體X上指出，今永昇太已經通過體檢。

請繼續往下閱讀...

現年30歲的今永昇太，去年出賽22場拿下7勝4敗，防禦率2.80，共投148局賞174次三振，僅出現24次保送。今永生涯在日職累積74勝55敗、平均防禦率2.96，共投1129.2局賞1183次三振。

今永昇太的速球平均約92英里（約148公里），擁有指叉球、變速球、滑球、曲球等球種。

The Cubs are in agreement with lefty Shota Imanaga on a 4 yr, $53 million deal, sources tell ESPN. After 2 yrs, the team has the option to extend the contract to $80 million over 5 yrs. If they decline, Imanaga has the option to become a free agent. Same after third yr. — Jesse Rogers （@JesseRogersESPN） January 11, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法