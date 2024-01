MLB》傳今永昇太和小熊簽4年5300萬美元約 最多領8千萬但有條件

今永昇太。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕橫濱DeNA王牌左投今永昇太去年季挑戰大聯盟舞台,最後決定加盟芝加哥小熊,將和同胞鈴木誠也並肩作戰。根據ESPN記者羅傑斯(Jesse Rogers)在社群媒體X上指出,今永昇太是和小熊隊達成4年5300萬美元的合約,並附帶球隊選擇權決定是否執行延長合約,才能讓今永領到最多5年8000萬美元的金額。

羅傑斯指出,今永昇太和小熊隊的合約第二年、第三年之後,可以把合約延長變成5年最多8000萬美元的薪水。如果小熊隊拒絕延長合約,屆時今永可以選擇跳脫合約成為自由球員;《今日美國》記者南丁格爾(Bob Nightengale)也在社群媒體X上指出,今永昇太已經通過體檢。

現年30歲的今永昇太,去年出賽22場拿下7勝4敗,防禦率2.80,共投148局賞174次三振,僅出現24次保送。今永生涯在日職累積74勝55敗、平均防禦率2.96,共投1129.2局賞1183次三振。

今永昇太的速球平均約92英里(約148公里),擁有指叉球、變速球、滑球、曲球等球種。

