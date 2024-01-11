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NBA》尼克好消息！禁區大將羅賓森預計季末回歸

2024/01/11 10:43

羅賓森。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克傳來好消息！據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）在去年12月受傷後，宣布將於季末回歸。

羅賓森在台灣時間去年12月9日面對塞爾提克的比賽中傷及左腳踝，並在賽後確定需要進行手術，不過歸期遲遲沒有明確，甚至傳出剩餘賽事可能面臨報銷。

球團根據流程，在台灣時間去年12月21日時向聯盟申請傷病特例（DPE），但因聯盟的醫生們無法確定羅賓森是否能在期限以前回歸，而在今天被聯盟駁回申請。

所謂傷病特例，即為超過薪資總額之球隊所使用，若陣中的成員因傷導致賽季可能報銷時，經過聯盟指派的醫生診斷並確認無法於美國時間6月15日前回歸，即可申請傷病特例，申請成功後球團會獲得該球員薪資一半的補助金，且有權能夠多簽下一名球員。

但在羅賓森缺陣期間，尼克透過交易找來阿努諾比（OG Anunoby），以及替補中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）近期的好表現等等，球隊戰績表現優異，目前保持5連勝姿態，暫居東部第5。

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