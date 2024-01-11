NBA》「斑馬」只打21分鐘拿大三元創紀錄 助馬刺中止5連敗

馬刺狀元郎「斑馬」溫班亞瑪。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺狀元郎「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天上場打21分鐘，就交出16分的大三元成績單。馬刺最後在客場以130比108輕取活塞，讓黑衫軍中止近期的5連敗。而活塞則是吞6連敗。

馬刺在首節打出一波11比0攻勢，助隊單節交出31比19的比分，前三節打完以95比77的領先。末節馬刺一度把分差擴大至25分之多，最後以22分之差收下勝利。馬刺中止5連敗，仍以6勝30敗暫居西部墊底。

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溫班亞瑪全場16投6中，得到16分、12籃板、10次助攻，他以20歲之姿成為史上最年輕達成大三元的中鋒。

馬刺全隊有8人得分上雙，除了溫班亞瑪，K.強森（Keldon Johnson）替補出發拿17分，瓦賽爾（Devin Vassell）貢獻16分，索尚（Jeremy Sochan）15分，麥克德莫（Doug McDermott）14分。瓊斯（Tre Jones）、巴洛（Dominick Barlow）、歐斯曼（Cedi Osman）各得11分。

活塞全隊有5人得分上雙，以中鋒杜倫（Jalen Duren）21分、12籃板最佳。射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、艾薇（Jaden Ivey）各拿19分。活塞仍以3勝35敗排在全聯盟墊底。

馬刺狀元郎「斑馬」溫班亞瑪。（美聯社）

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