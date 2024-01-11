晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「斑馬」只打21分鐘拿大三元創紀錄 助馬刺中止5連敗

2024/01/11 10:42

馬刺狀元郎「斑馬」溫班亞瑪。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺狀元郎「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天上場打21分鐘，就交出16分的大三元成績單。馬刺最後在客場以130比108輕取活塞，讓黑衫軍中止近期的5連敗。而活塞則是吞6連敗。

馬刺在首節打出一波11比0攻勢，助隊單節交出31比19的比分，前三節打完以95比77的領先。末節馬刺一度把分差擴大至25分之多，最後以22分之差收下勝利。馬刺中止5連敗，仍以6勝30敗暫居西部墊底。

溫班亞瑪全場16投6中，得到16分、12籃板、10次助攻，他以20歲之姿成為史上最年輕達成大三元的中鋒。

馬刺全隊有8人得分上雙，除了溫班亞瑪，K.強森（Keldon Johnson）替補出發拿17分，瓦賽爾（Devin Vassell）貢獻16分，索尚（Jeremy Sochan）15分，麥克德莫（Doug McDermott）14分。瓊斯（Tre Jones）、巴洛（Dominick Barlow）、歐斯曼（Cedi Osman）各得11分。

活塞全隊有5人得分上雙，以中鋒杜倫（Jalen Duren）21分、12籃板最佳。射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、艾薇（Jaden Ivey）各拿19分。活塞仍以3勝35敗排在全聯盟墊底。

馬刺狀元郎「斑馬」溫班亞瑪。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。