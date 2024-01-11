NBA》國王3人得分破20分 輕取黃蜂、送近15場第14敗

國王以123：98輕取黃蜂。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂在主場迎戰國王，國王靠著穆雷（Keegan Murray）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）與孟克（Malik Monk）得分超過20分的帶領下，以123：98輕取黃蜂收下2連勝，而黃蜂則是苦吞近15場第14敗，本季對戰1勝1敗。

黃蜂在比賽一開始率先發起攻勢，米勒（Brandon Miller）與理查斯（Nick Richards）合作連拿6分，不過國王反攻來的即時，首節結束反而取得領先地位。次節國王靠著首節拿下12分的穆雷以及沙波尼斯的合作下，並未讓出領先地位。

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易籃後，黃蜂投籃瘋狂打鐵，末兩節共41投僅12中，投籃命中率不到3成，反觀國王雖然只投進2顆三分球，但45次投籃19中，再加上上半場拿下領先優勢，最終順利拿下勝利。

國王穆雷攻下全場最高25分、沙波尼斯挹注24分緊隨其後並外帶10籃板7助攻、板凳出發的孟克拿下20分，另外福克斯（De'Aaron Fox）也有19分的表現。

沙波尼斯（左）與穆雷。（法新社）

黃蜂部分，布里吉斯（Miles Bridges）攻得24分全場最高、羅齊爾（Terry Rozier）拿下22分、米勒與史密斯（Nick Smith Jr.）分別挹注15分與11分。

布里吉斯。（法新社）

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