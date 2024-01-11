NBA》塔圖姆砍45分率綠衫軍退灰狼 開季主場18連勝創隊史新紀錄

塞爾提克球星塔圖姆。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克和灰狼今天上場東、西部龍頭對決，綠衫軍球星塔圖姆（Jayson Tatum）今天砍進45分，有14分集中在第四節，更有12分在延長賽，幫助塞爾提克最後在延長賽以127比120擊退灰狼，綠衫軍更打出開季主場18連勝的隊史新紀錄。

此戰第四節剩下3分35秒時，灰狼還一度以106比97領先，但塞爾提克回敬一波14比3攻勢，反倒取得111比109領先。灰狼靠愛德華茲（Anthony Edwards）投進關鍵兩罰，雙方以111平打進延長賽。

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塔圖姆在延長賽獨拿12分，幫助綠衫軍鎖定勝利，最後塞爾提克收下近4戰第3勝，持續以29勝8敗獨居全聯盟戰績最佳。

塔圖姆全場26投13中，包含投進6顆三分，外加14罰13中，得到全場最高的45分。J.布朗（Jaylen Brown）貢獻35分、11籃板。哈勒戴（Jrue Holiday）拿12分。

灰狼全隊有5人得分上雙，以愛德華茲29分最佳，湯斯（Karl-Anthony Towns）25分13籃板。

塞爾提克球星塔圖姆。（美聯社）

灰狼愛德華茲（左）。（美聯社）

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