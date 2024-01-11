大馬賽》看一場少一場！依瑟儂43分鐘不敵陳雨菲 止步女單16強

泰國女將依瑟儂。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以15：21、18：21不敵世界排名第2的中國名將陳雨菲，傷癒復出後止步女單16強。

世界排名13的依瑟儂去年香港公開賽因場地太滑，導致她腳踝韌帶撕裂後整季報銷，直到今年大馬賽才重返賽場。依瑟儂昨以21：19、21：10拍落緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar）。

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依瑟儂在2016、2022年兩度摘下馬來西亞公開賽冠軍，其中在2022年就是於決賽打敗陳雨菲，收下等了許久的冠軍。不過，陳雨菲生涯對戰依瑟儂19次，共取得16勝優勢。

依瑟儂首局雖打出3：0，但陳雨菲迎頭趕上並以11：10進入暫停，以及13：12又連下5分，率先拿下一局。依瑟儂在第二局更是碰上4：11的落後，不過她努力追分並打到13：13，接下來雙方你來我往，只是依瑟儂因殺球掛網、回球出界，讓陳雨菲來到20：18，接著陳雨菲又在網前放出翻網球，直落二收下這場比賽。

陳雨菲生涯尚未在馬來西亞公開賽有封后紀錄，最佳就是2022年亞軍，如今挺進8強後，下一輪對手將是印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、馬來西亞吳堇溦之間的贏家。

中國名將陳雨菲。（資料照，法新社）

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