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體育 籃球 NBA

NBA》老鷹6人得分上雙 延長賽逆轉擊敗無恩比德的七六人

2024/01/11 12:41

強森。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老鷹在主場對戰七六人，雙方戰況膠著，4節打完仍平手將比賽帶入延長加賽，但七六人在關鍵時刻熄火，讓老鷹找到機會逆轉超前，終場老鷹靠著6人得分上雙，以139：132在延長賽擊敗無恩比德（Joel Embiid）坐鎮的七六人，除了中止2連敗外，也送給七六人3連敗。

恩比德在台灣時間7日對戰爵士的比賽因左膝腫脹缺陣，目前已缺席2場比賽。

首節老鷹靠著小將奧康古（Onyeka Okongwu）僅上場7分半就拿下11分領銜，率先以3分領先。次節輪到七六人反攻，替補上場的小莫里斯（Marcus Morris Sr.）也攻下11分，三分球5投3中，幫助球隊反超3分領先。

易籃後，七六人馬克西與哈里斯下半場合力攻下40分，展現進攻火力，但是老鷹也靠著強森（Jalen Johnson）、穆雷（Dejounte Murray）與一哥楊恩（Trae Young）三人拿下41分緊咬對手，雙方4節打完仍戰成平手殺進延長。

延長賽七六人一路領先，但在剩下2分31秒，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的跳投投進後，七六人5投0中，讓老鷹逮到機會，連續攻下10分奠定勝局，其中強森包辦追平分以及三分外線超前分。

老鷹共6人得分上雙，一哥楊恩攻下全隊最高28分外帶11助攻、強森和穆雷各拿下25分，其中後者還外加16籃板7助攻、奧康古挹注19分11籃板、貝伊（Saddiq Bey）與板凳出發的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各有15分

七六人部分，馬克西（Tyrese Maxey）轟下全場最高35分，帶有8籃板9助攻4抄截的精采表現、哈里斯（Tobias Harris）攻下32分10籃板緊隨其後。

馬克西。（今日美國）

哈里斯。（今日美國）

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