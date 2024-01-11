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NBA》一敗塗地！勇士被鵜鶘完全打爆 慘輸36分吞2連敗

2024/01/11 11:58

勇士慘敗鵜鶘。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在主場一敗塗地，在第四節就提前進入垃圾時間，最終勇士以105：141被鵜鶘打爆，吞下2連敗。

鵜鶘今天來到勇士主場，首節就砍進9顆三分球，毫不留情面狂轟46分，單節9人上陣都有分數進帳，陷入大幅落後的勇士，在第二節努力追分在柯瑞單節8分帶領下，半場結束60：73落後，仍保有一定的競爭力。

鵜鶘瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）在第三節肆虐禁區，單節砍進15分，再率客隊把領先差距擴大，末節開始又是直接一波打爆勇士，也讓這場比賽勝負毫無懸念提前進入垃圾時間。

柯瑞在第四節也就沒有上場，全場13投4中包括3顆三分球，攻下15分，板凳出發的穆迪（Moses Moody）拿下全隊最多的21分，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）則刷數據拿下19分。

勇士此仗毫無招架之力，且近兩場平均輸25.5分，真的是慘不忍睹。另外，他們近7場輸掉5場，戰績17勝20負排在西部12，接下來恐怕得設法透過交易改變陣容，尤其禁區、鋒線陣容更是要設法強化。

鵜鶘此仗得分則是輕鬆寫意，要內線有內線，要外線有外線，全面打爆對手，全隊共8人得分雙位數，瓦倫丘納斯21分、9籃板，威廉森（Zion Williamson）19分、5籃板及7助攻，替補上場的墨菲（Trey Murphy III）16分、6助攻。

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