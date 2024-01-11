大馬賽》手感極佳！戴資穎拍落泰國布莎南收對戰15連勝 晉級8強

台灣一姊戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以21：7、21：11拍落世界排名19的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），收下對戰15連勝、女單8強門票。

邁入2024年，戴資穎要努力維持身體健康，持續備戰7月的巴黎奧運，生涯在大馬公開賽4度封后的小戴本屆榮膺第4種子，也要尋求個人在賽史第5冠。

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戴資穎昨以23：21、21：19力壓華裔美籍選手張蓓雯，至於她過去19次對戰布莎南共獲16勝，並保有14連勝優勢。

戴資穎今天開賽就展現絕佳狀態，並掌握主動優勢，令對手疲於奔命，甚至是來不及反應，小戴先以反拍近身攻擊得手，11：4進入技術暫停，戴資穎暫停後手感依舊不俗，無論直線、對角線都能把球的位置放得精準，讓布莎南始終找不到突破方法，且最後更一拍把球打出界，戴資穎只打14分鐘就先下一城。

戴資穎在第二局還是不給對手太多機會，前6分就拿下5分，並且拿出絕佳的反拍手感，打到布莎南都只能苦笑以對，小戴暫停前取得11：7，接著仍是持續壓制對手，也快意收下對戰15連勝。

戴資穎挺進8強後，明天對手是中國兩位選手世界排名第10王祉怡、世界排名第6何冰嬌之間的贏家，兩位中國女將交手5次，王祉怡3勝2負稍占上風。

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