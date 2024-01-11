射擊》「證件妹」吳佳穎拿到巴黎奧運資格 台灣6席參賽超越東奧

吳佳穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「證件妹」吳佳穎歷經多次的挑戰，今天在雅加達進行的亞洲射擊錦標賽25公尺火藥手槍，以第5名作收，也進帳巴黎奧運門票。

本屆亞錦賽也是奧運資格賽，25公尺火藥手槍前兩名的選手將能取得奧運資格。南韓女將梁智仁摘下金牌，以及銀牌、第4名都是南韓選手，但南韓在25公尺火藥手槍已拿到兩張滿額門票，所以第5名的吳佳穎和第3名的20歲印度選手塞格萬（Rhythm Sangwan）就順理成章補到資格。

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拚了好久總算拿到奧運資格的吳佳穎表示，雖然壓力很大，但她沒有放棄，這段時間經過教練的建議，也讓自己的身心調整到最佳狀態，作息正常，迎戰接下來的挑戰，非常開心能拿到25公尺奧運席位，接下來將繼續為10公尺空氣手槍的奧運資格做準備。

台灣首張巴黎奧運門票是由不定向飛靶射擊好手楊昆弼在2022年奪下，而台灣除了射擊，在射箭、田徑、游泳、拳擊、輕艇激流等6項，共取得16席參賽資格，如今吳佳穎再幫台灣增添1席資格。

值得一提的是，射擊隊在巴黎奧運已奪6席資格，超越上屆東京奧運參賽人數，除了楊昆弼外，還有女子不定向飛靶的林怡君、女子25公尺手槍的田家榛、女子10公尺空氣手槍的劉恆妤以及定向飛靶的李孟遠。不過，這些名額屬國家名額，因此還不確定會由誰出戰巴黎奧運。

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