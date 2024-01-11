NBA》勇士慘敗還遭自家人噓聲伺候 教頭坦言球隊失去信心和精神

勇士慘敗鵜鶘。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場以105比141慘敗鵜鶘，灣區大軍一度最多落後有41分之多，讓勇士球迷當場噓聲伺候，勇士隊目前以17勝20敗暫居西部第12名。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為，隊上的球星已經失去信心和信念，坦言可能要採取一些不同的策略。

勇士隊半場打完就以49比79大幅落後，主場大通中心（Chase Center）的勇士球迷當場開噓。柯爾表示，這是球隊應得的結果，「我想我們現在缺乏信心，你到了一個失去信心的階段，這事情發生了。這就是我們球隊在過去幾天內所發生的事情。我認為我們已經失去那種讓你能對抗天賦球隊的精神和信心。」

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「老實說，我也會噓我自己、噓我們球隊，因為我們打球的方式。」勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）說道；而K.湯普森（Klay Thompson）也表示，「非常洩氣的心情，但當你連兩場都遭痛擊，這是可以預料的事情。」

勇士明星前鋒D.格林（Draymond Green）因揮拳事件遭無限期禁賽，如今他接受心理諮商、並被禁賽12場之後，已經獲准恢復出賽。但D.格林仍需要一些時間訓練找回狀態。

柯爾說，希望D.格林能參加接下來勇士隊的客場之旅，「我們可能需要一些振奮人心的人，我們需要Draymond、保羅（Chris Paul），我們現在需要可以集結並鼓舞大家的人。」

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