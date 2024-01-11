MLB》遊騎兵小聯盟約簽3選手 前明星後援格林也在內

格林。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍遊騎兵今日宣布，將與3名球員簽下小聯盟合約及附帶大聯盟春訓邀請，其中包含前明星後援格林（Shane Greene）。

現年35歲的格林，在2009年第15輪被洋基選中，直到2014年達成大聯盟初登板，在大聯盟的前2年格林都以先發出賽但成效不彰，並在之後轉型為後援投手，尤其2019年在老虎的表現最為出色，出賽38場，其中32場後援，拿下22次救援成功，防禦率1.18，優異的表現讓他入選該年度的明星賽，但在之後表現不如以往，先後待過4支球隊，今年則和遊騎兵簽下小聯盟合約。

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格林10年的生涯共出賽345場，包括33場先發與143場後援，拿下24勝29敗以及67次救援成功，防禦率4.50，ERA+（標準化防禦率，100為聯盟平均）96略低於聯盟平均。

除了格林外，另外兩名球員為霍德（Jonathan Holder）與普魯伊特（Austin Pruitt），去年賽季分別效力天使3A與運動家，前者去年在3A出賽46場，拿下1勝5敗2救援成功，防禦率5.40；後者雖在大聯盟有出賽紀錄，但在季末因右前臂拉傷而放進傷兵名單，去年出賽38場，拿下6勝8敗，防禦率2.98。

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