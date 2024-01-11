柔道》不想被家鄉看不起 莊千旻苦練朝奧運柔道金牌邁進

宜蘭縣柔道選手莊千旻。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣柔道選手莊千旻在2023東亞青少年暨青年柔道公開賽，代表國家奪得女子柔道銅牌，她說，會持續努力，朝奧運金牌目標邁進。教練林志誠表示，有潛力的孩子很多，但莊千旻肯吃苦，面對一路以來挑戰不斷，她不想被家鄉看不起，力求表現更好。

國立蘇澳海事體育班學生莊千旻來自大同鄉四季部落，近年四處征戰奪牌，並透過清華大學特殊選才（拾穗計畫）錄取清華學院學士班。

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林志誠回憶，莊千旻9歲時見鄰居練柔道，產生興趣，主動到訓練站報到，起初每週有兩三天搭車下山練習，後來主動要求家長幫她轉學，就近得到更好的訓練。

林志誠說，莊千旻雖然身材劣勢，但能把劣勢轉優勢，最重要的是肯吃苦；莊的成長過程遇很多困難，轉學程序、經費不足、母親不告而別等等，但莊認為，若要在柔道界出人頭地，必須表現得更好，才不會被家鄉看不起，十年磨一劍，才有今天的成績，很不簡單，當然也要謝謝各界幫忙排除困難。

莊千旻說，她的優勢是下盤穩、轉身快，但身材較矮小，身高150公分的她，在銅牌戰面對173公分的韓國選手，非常緊張，摔到後面找到對手破綻，抓到對方沒做好的動作的空檔，趕緊出手壓制，拿下勝利，很開心。

莊千旻說，有時受傷、輸掉比賽，心態沒調整好，想過要放棄，但教練會找她聊天、輔助，很謝謝教練一路來的幫忙，爸爸也很支持她，給她鼓勵。

莊千旻表示，每每想到一開始對柔道的熱愛，就不想放棄這項運動，她也知道自己的目標還沒完成，就是奧運金牌，她會繼續努力。

另，頭城國小籃球隊在縣內及全國性賽事屢獲佳績，在去年「全國秋季少年籃球錦標賽」奪得冠軍。莊千旻與頭小昨天到宜蘭縣政府，接受縣長林姿妙表揚。

宜蘭縣頭城國小棒球隊在2023全國秋季少年籃球錦標賽奪冠。（記者蔡昀容攝）

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