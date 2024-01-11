晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

柔道》不想被家鄉看不起 莊千旻苦練朝奧運柔道金牌邁進

2024/01/11 13:51

宜蘭縣柔道選手莊千旻。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣柔道選手莊千旻在2023東亞青少年暨青年柔道公開賽，代表國家奪得女子柔道銅牌，她說，會持續努力，朝奧運金牌目標邁進。教練林志誠表示，有潛力的孩子很多，但莊千旻肯吃苦，面對一路以來挑戰不斷，她不想被家鄉看不起，力求表現更好。

國立蘇澳海事體育班學生莊千旻來自大同鄉四季部落，近年四處征戰奪牌，並透過清華大學特殊選才（拾穗計畫）錄取清華學院學士班。

林志誠回憶，莊千旻9歲時見鄰居練柔道，產生興趣，主動到訓練站報到，起初每週有兩三天搭車下山練習，後來主動要求家長幫她轉學，就近得到更好的訓練。

林志誠說，莊千旻雖然身材劣勢，但能把劣勢轉優勢，最重要的是肯吃苦；莊的成長過程遇很多困難，轉學程序、經費不足、母親不告而別等等，但莊認為，若要在柔道界出人頭地，必須表現得更好，才不會被家鄉看不起，十年磨一劍，才有今天的成績，很不簡單，當然也要謝謝各界幫忙排除困難。

莊千旻說，她的優勢是下盤穩、轉身快，但身材較矮小，身高150公分的她，在銅牌戰面對173公分的韓國選手，非常緊張，摔到後面找到對手破綻，抓到對方沒做好的動作的空檔，趕緊出手壓制，拿下勝利，很開心。

莊千旻說，有時受傷、輸掉比賽，心態沒調整好，想過要放棄，但教練會找她聊天、輔助，很謝謝教練一路來的幫忙，爸爸也很支持她，給她鼓勵。

莊千旻表示，每每想到一開始對柔道的熱愛，就不想放棄這項運動，她也知道自己的目標還沒完成，就是奧運金牌，她會繼續努力。

另，頭城國小籃球隊在縣內及全國性賽事屢獲佳績，在去年「全國秋季少年籃球錦標賽」奪得冠軍。莊千旻與頭小昨天到宜蘭縣政府，接受縣長林姿妙表揚。

宜蘭縣頭城國小棒球隊在2023全國秋季少年籃球錦標賽奪冠。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。