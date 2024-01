NBA》慶祝47.6億續約！雷納德狂轟29分 快艇四巨頭出擊奪2連勝

雷納德(右)。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕快艇當家球星「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)今日手感火燙狂轟29分,率領球隊以126:120擊敗暴龍,拉出2連勝。

雷納德今日才與球隊簽下3年總額1.53億美元(約47.6億台幣)的延長合約,將在快艇效力至2026-27賽季,他也用場上表現回報球團續約的肯定,全場18投10中、包括投進2記外線,得到29分、3籃板、7助攻,繳出全能身手。

此役戰況激烈,三節打完時暴龍領先1分,但決勝節快艇另一位球星P.喬治(Paul George)挺身而出,單節豪取15分上演飆分秀、包括關鍵時刻飆進重要三分彈,幫助球隊將勝利收進口袋。

P.喬治。(美聯社)

P.喬治貢獻29分、7籃板、6助攻,哈登(James Harden)14分、11助攻,魏斯布魯克(Russell Westbrook)6分、3助攻,N.鮑威爾(Norman Powell)進帳13分。

暴龍方面,奎克利(Immanuel Quickley)25分、6助攻,巴瑞特(RJ Barrett)24分、5籃板,施洛德(Dennis Schroder)22分、4助攻。

