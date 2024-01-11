NBA》慶祝47.6億續約！雷納德狂轟29分 快艇四巨頭出擊奪2連勝

雷納德（右）。（USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇當家球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）今日手感火燙狂轟29分，率領球隊以126：120擊敗暴龍，拉出2連勝。

雷納德今日才與球隊簽下3年總額1.53億美元（約47.6億台幣）的延長合約，將在快艇效力至2026-27賽季，他也用場上表現回報球團續約的肯定，全場18投10中、包括投進2記外線，得到29分、3籃板、7助攻，繳出全能身手。

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此役戰況激烈，三節打完時暴龍領先1分，但決勝節快艇另一位球星P.喬治（Paul George）挺身而出，單節豪取15分上演飆分秀、包括關鍵時刻飆進重要三分彈，幫助球隊將勝利收進口袋。

P.喬治。（美聯社）

P.喬治貢獻29分、7籃板、6助攻，哈登（James Harden）14分、11助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）6分、3助攻，N.鮑威爾（Norman Powell）進帳13分。

暴龍方面，奎克利（Immanuel Quickley）25分、6助攻，巴瑞特（RJ Barrett）24分、5籃板，施洛德（Dennis Schroder）22分、4助攻。

Paul George in the 4th Quarter.



15 Points

3 Rebounds

2 Assists

83.3% TS

Dagger Three.



King of the Fourth pic.twitter.com/bk5ZrGE0rR — （@BazHoopz） January 11, 2024

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