NBA》克拉克森拿27分助爵士擊退金塊 收近11戰第9勝

爵士隊克拉克森（右）。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕爵士隊後衛克拉克森（Jordan Clarkson）今天扮演「板凳暴徒」，砍進全隊最高的27分，前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）也貢獻26分，幫助爵士在主場以124比111擊敗衛冕軍金塊，爵士隊收下近11場中的第9勝，目前以19勝20敗暫居西部第11名。

爵士隊於第二節結束前打出一波19比7的攻勢，讓爵士在上半場打完以71比53領先。克拉克森在上半場就拿到16分、傳7助攻；易籃後，金塊隊一度追到13分差，但爵士隊回敬一波9比2攻勢，又拉開到20分差。爵士隊在末節最多領先25分，最後收下3連勝。

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爵士全場投籃命中率高達55.4％，並利用快攻共拿到18分。克拉克森全場19投12中，交出27分、9助攻。馬卡南拿26分、12籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）22分，柯林斯（John Collins）15分。

金塊以約基奇（Nikola Jokic）27分11籃板最佳，但發生全隊最多的6次失誤。J.穆雷（Jamal Murray）17分，射手「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、戈登（Aaron Gordon）各拿12分。

爵士隊馬卡南（中）。（美聯社）

金塊約基奇（右）。（今日美國）

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