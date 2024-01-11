晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》克拉克森拿27分助爵士擊退金塊 收近11戰第9勝

2024/01/11 15:05

爵士隊克拉克森（右）。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕爵士隊後衛克拉克森（Jordan Clarkson）今天扮演「板凳暴徒」，砍進全隊最高的27分，前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）也貢獻26分，幫助爵士在主場以124比111擊敗衛冕軍金塊，爵士隊收下近11場中的第9勝，目前以19勝20敗暫居西部第11名。

爵士隊於第二節結束前打出一波19比7的攻勢，讓爵士在上半場打完以71比53領先。克拉克森在上半場就拿到16分、傳7助攻；易籃後，金塊隊一度追到13分差，但爵士隊回敬一波9比2攻勢，又拉開到20分差。爵士隊在末節最多領先25分，最後收下3連勝。

爵士全場投籃命中率高達55.4％，並利用快攻共拿到18分。克拉克森全場19投12中，交出27分、9助攻。馬卡南拿26分、12籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）22分，柯林斯（John Collins）15分。

金塊以約基奇（Nikola Jokic）27分11籃板最佳，但發生全隊最多的6次失誤。J.穆雷（Jamal Murray）17分，射手「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、戈登（Aaron Gordon）各拿12分。

爵士隊馬卡南（中）。（美聯社）

金塊約基奇（右）。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。