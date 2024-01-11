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澳網》喬科維奇力拚破紀錄第25座大滿貫 籤表正式出爐！

2024/01/11 16:49

澳網衛冕冠軍喬科維奇。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕年度首場大滿貫澳洲網球公開賽14日點燃戰火，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）將力拚賽史第11冠以及破紀錄的大滿貫第25冠，籤表稍早正式出爐。

「墨爾本之王」喬科維奇月初代表塞國參加聯合盃時出現手腕傷勢，最後黯然終止在澳洲的43連勝，傷勢將再度成為他邁向衛冕之路的隱憂，這位坐擁24座大滿貫的名將首輪對手為會外賽晉級選手，有望在8強對決希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、再現去年決賽戲碼，4強假想敵為義大利新星辛納（Jannik Sinner）。

男單第2種子西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）首輪對決法國老將加斯凱（Richard Gasquet），8強假想敵為甫拿下聯合盃冠軍的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）、4強有望過招俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）。

女單方面，頭號種子史薇泰克（Iga Swiatek）首輪就有硬仗，要碰上2020年的澳網冠軍、美國名將肯寧（Sofia Kenin）；兩屆澳網冠軍、日本前球后大坂直美，復出後首場大滿貫首輪交手法國好手賈西亞（Caroline Garcia）；在布里斯本封后的哈薩克第3種子蕾巴金娜 （Elena Rybakina），首輪要遭遇捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

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