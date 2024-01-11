選戰倒數！中職球員工會公開發文 肯定蔡其昌對棒球環境奉獻

蔡其昌。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕選戰倒數，由理事長陳傑憲領導的中華職棒球員工會今日公開發文力挺蔡其昌。工會表示，這屆立委任期中，職棒球員工會特別感謝副院長蔡其昌，期盼在本次大選過後，蔡其昌可以延續這幾年的正確政策路線，讓台灣職棒環境繼續朝制度化與友善球員的方向繼續前進！

中華職棒球員工會指出，蔡其昌在接下了中職聯盟會長一職後，對職棒球員工會而言最直接的感受，就是讓從吳志揚會長時期就遲遲無法推進的團體協約討論終於有了決定性的開展；而職棒聯盟規章的透明化、第六隊的出現、各項比賽制度的修正、國家隊選訓賽的全力支援，更都是令球員與球迷印象深刻的改變；其中，尤其在FA制度的調整上，透過A、B級球員的設計，讓更多需要舞台球員能夠在交易市場上有被看見與選擇的機會；當然，包含成功實現已經討論了近十年的運產條例第26-2條企業贊助抵稅的成功修正；促成國內各球場得到政府修繕協助的公共建設經費，都是蔡其昌在立委與聯盟會長任內對於整體職業棒球環境的正面貢獻。

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工會表示，在這三年的任期中，作為以球迷出身自豪的職棒聯盟會長，無論是WBC、亞冠賽、亞錦賽，有著太多可以跟國際互動的機會。但看向美、日、韓等國家的職棒發展，相信會長跟球員工會一樣都能夠感受到我們在制度面上討論仍然有著太多的落後。因此，無論是團體協約內容的擴充討論，FA制度的繼續修正，讓更多球員可以透過交易得到更大的舞台與發揮空間，以至於延續職棒球員工會復會時的核心關懷，如何讓假球防治能夠繼續得到落實，球員工會都期盼能夠與聯盟進行更多的溝通討論，讓這些制度的改變能在蔡其昌在第二個會長任期中一一實現。

蔡其昌表示，擔任會長三年期間，感謝中華職棒球員工會理事長陳傑憲與前任理事長周思齊，與聯盟保持密切合作與溝通，一步一步為台灣棒球環境健全發展而努力，而球員工會在兩位前後任理事長的領導下，持續朝著正確且進步的路線前行。未來不論在立法院還是會長的位置，都會持續為棒球環境努力！

中華職棒球員工會公開發文肯定蔡其昌對棒球環境的奉獻。（記者張軒哲翻攝）

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