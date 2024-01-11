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MLB》遭前隊友質疑快不行了 前洋基40號王牌：那傢伙不懂棒球

2024/01/11 17:12

佛雷瑟與塞維里諾。（資料照）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基右投塞維里諾（Luis Severino）在去年歷經生涯最糟的賽季後，休季以1年1300晚美元合約加盟大都會，期盼能重回昔日王牌身手。不過前明星三壘手佛雷瑟（Todd Frazier）曾在節目上質疑塞維里諾的狀況，如今塞維里諾也正面回應。

佛雷瑟曾在2017年季中從白襪被交易至洋基，而當年正是塞維里諾崛起、生涯最風光之時。去年11月時，佛雷瑟在節目上談到塞維里諾，「對他來說，這是休季很關鍵，他必須釐清一些事，如果他無法恢復幾年前我們當隊友時的狀態，這恐怕將成為壓垮他的最後一根稻草。」

塞維里諾近日受訪時被問及此事，他表示，「不管那是誰說的，那傢伙根本不懂棒球。我可以拿很多球員舉例，很多打者都在歷經生涯最糟賽季後重生。我的意思是，沒有人能在10年內都保持最佳狀況，如果有這種人，你必須設法留住他，因為這是很困難的事情。」

塞維里諾於2015年首次以洋基成員亮相，2017與2018年迎來生涯巔峰，連續2年入選明星賽。然而至此之後一連串的傷病找上門，2023年球季，塞維里諾19場出賽，防禦率6.65、每局被上壘率1.65、K9值8.0等多項數據皆寫下生涯新低。

不過塞維里諾並未此垂頭喪氣，「對我來說，我只需要在球場上打球，不用擔心棒球以外的事，一球一球慢慢來。」他甚至向媒體放話，「隨著時間過去，你們可以在上半季結束再來問我問題，或者當球季結束時，你們可以去找當初說那句話的人聊聊。」

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