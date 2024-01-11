中職》樂天洋將佈局確定變動！不續約球團史救援王豪勁

豪勁。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天球團史救援王豪勁今宣布進入自由市場，跟樂天球迷和隊友說「Thank You」，副領隊沈鈺傑今證實，球隊已通知豪勁不會續約，新球季洋將佈局都會以先發洋投為主。

豪勁在樂天3年拿下58次救援成功，高居樂天球團史第1，隊史則是排名第2，僅次於陳禹勳的121次。古久保健二上任樂天總教練後改變洋將佈局，洋投皆以先發型為主，因而割愛豪勁。

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沈鈺傑指出，至少找3個先發投手，除了鈴木駿輔和威能帝，第3位也有談約很接近的人選，而第4位也會是先發型，「我們找齊後再對外公布。」

豪勁在中職闖蕩3季，已累計58次救援，排名第4，洋投歷史僅次於凱撒（124次）、庫倫（70次）、湯瑪仕（59次）。豪勁沒能續留樂天，原受限聯盟規章中的「228條款」、禁止其他球隊在2月底前透過任何方式議約，但樂天已先通知不續約，讓他有機會找獲新東家。

沈鈺傑表示，豪勁年前就有在詢問，跟教練團開會討論今年佈局後，年後通知他不續約，讓他可以早點尋找新東家，就不用卡在「228條款」。

聯盟規章規定，只要原球團以書面向聯盟提出同意放棄該選手的優先議約權時，洋將就不受「228條款」的限制。然而，沈鈺傑說，「目前還沒有球隊來跟我們說。」

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