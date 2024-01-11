PLG》前領隊找人砸車 聯盟要求鋼鐵人道歉並罰200萬台幣

陳冠豪指使助理找人跟蹤、闖入女記者住處社區地，當時他還是鋼鐵人領隊。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG高雄鋼鐵人由於場外的暴力事件，今天PLG聯盟召開紀律委員會，鋼鐵人遭開罰200萬台幣。

曾任鋼鐵人隊領隊的陳冠豪，因不滿一名女記者報導鋼鐵人幕後資金問題，竟找人跟蹤女記者並砸車，他犯後潛逃香港，現在被通緝中，7名共犯則被依毀損等罪嫌起訴；據了解，陳冠豪不止下令砸車，還教唆剃女記者頭髮，有共犯坦承確實接到此命令從正中央剃出「一條高速公路」，因於心不忍而未下手。

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由於陳冠豪已離隊，鋼鐵人球團事後僅透過聲明譴責當事人，強調不會做出犯法行為，尚未對此道歉。

隨著司法宣判結果出爐，PLG聯盟今天召開紀律委員會，邀集前台北地院法官吳佳霖、國立體育大學教授陳子軒、東吳大學法律系副教授鄭瑞健等專業領域社會公正人士擔任紀律委員，共同討論高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪，於2023年初涉案教唆砸女記者汽車案件之後續懲處。

聯盟表示，新北地方法院於2023年12月29日宣判此案，除陳冠豪通緝在逃，其餘7人皆已獲罪。案發時陳冠豪為鋼鐵人領隊，擔任球團重要職務，此案鋼鐵人球團未善盡管理責任，並對台灣職籃運動及PLG聯盟形象影響甚鉅。

聯盟紀律委員會就法院判決、社會輿論及公眾影響、球團處理態度及方式等多面向進行討論，在場紀律委員一致決議，按聯盟規章對鋼鐵人球團開罰最高罰款新台幣200萬元、陳冠豪永不錄用且終生不得於PLG所屬球團任職，並呼籲鋼鐵人球團應就本案向球迷及當事人公開道歉。

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