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MLB》恐成洋基頭痛人物？ 前明星投手再批「沒人想和他打球」

2024/01/11 20:31

維杜戈。（資料照）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季向紅襪交易來外野手維杜戈（Alex Verdugo），然而他在之前曾疑似暗諷紅襪主帥柯拉（Alex Cora），引起前紅襪明星終結者佩柏本（Jonathan Papelbon）不滿。近日佩柏本又在節目上批評維杜戈，直言不會有人想和他打球。

維杜戈先前曾在一段讚賞洋基主帥布恩（Aaron Boone）的訪談中，疑似暗諷紅襪主帥柯拉，佩柏本當時也社群媒體X（舊名推特）上痛批，「維杜戈就是個癟三，你自己遲到、散漫的態度造就自己被懲處，如果我為柯拉效力的話，我還不往你身上砸下去！」

近日佩柏本在節目上又分享了一個更具體的例子，他去年在波士頓媒體《NESN》擔任球評，參與了30場紅襪比賽轉播。「我正在做賽前準備，而他（維杜戈）會跟我同時出現在球場，開著他的車、大力催著引擎，然後說，『嗨各位，我在球場囉！看我！』」

「你已經遲到了，沒有人願意和這種人一起打球。不幸的是，紅襪隊不一定會有人出面跟他說，『嘿Alex，不要再鬧了，我們是團隊，如果你要繼續擺爛，我們不需要你。』是他把自己趕出這支球隊的。」佩柏本說道。

佩柏本強調，他多次對維杜戈的批評，絕非基於過去與柯拉的交情，而是跟一名大聯盟球員該有的行為舉止有關，「當我在大聯盟時，我不會離開某隊後，就開始胡亂批評，我對此感到很不爽。」

事實上，不僅佩柏本看維杜戈極不順眼，一位匿名球探在去年12月接受紐媒《NJ.com》訪問，談到維杜戈時表示，「紅襪擺脫了頭痛人物。」

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