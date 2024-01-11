MLB》官網預測未來10年世界大賽冠軍 宇宙道奇最快等到2025年

大聯盟官網預測未來10年冠軍球隊。（取自MLB官網）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵上季以4勝1敗，在世界大賽擊敗響尾蛇，一舉奪下隊史創隊63年的首座冠軍。而大聯盟官網今也撰文預測未來10年的世界大賽冠軍球隊，其中休季豪砸銀彈補強的道奇，最快要到2025年才能奪冠。

大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）曾在3年前就做過相同預測，只不過他近3年來都沒有正確猜中奪冠球隊，他也在文章一開始就幽默表示，「如果我沒猜對2033年的冠軍，請別在10年後回來嘲笑我，我已經又老又虛弱了！」

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雷奇率先預測2024年世界大賽，將會由勇士擊敗金鶯。雷奇指出，勇士在2023年的表現讓人充滿敬畏，更擁有歷史上最好的進攻，以及出色的投手戰力。即便道奇休季補進大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow ）與赫南德茲（Teoscar Hernández），勇士仍是棒球界最強球隊。

不過雷奇看好道奇將於2025年擊敗藍鳥奪冠，他表示，道奇打線擁有大谷、佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）等人，加上潛力好手布許（Michael Busch）、佩吉斯（Andy Pages）或拉辛（Dalton Rushing），甚至道奇還可能再出手補強；同時還要面對有著大谷、山本、葛拉斯諾與畢勒（Walker Buehler）的先發輪值，「如果你覺得道奇2024年會表現不錯，等著看2025年吧！」

雷奇也預測了2025年後所有冠軍球隊，包含2026年大都會擊敗洋基、2027年金鶯擊敗道奇、2028年水手擊敗響尾蛇、2029年海盜擊敗金鶯、2030年費城人擊敗老虎、2031年小熊擊敗紅襪、2032年洋基擊敗小熊，以及2033年洛磯擊敗天使。

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